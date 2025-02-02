Дрони ГУР б'ють по нафтовій інфраструктурі Лукойла, уражений ракетний арсенал росіян у Тверській області: де у ворога вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Дрони ГУР на лукойлівських нафтобазі у Нижньогородській області та нафтопереробному заводі у Волгоградській області, уражений ракетний арсенал росіян у Тверській області і десятки безпілотників над іншими областями РФ

У ніч на 29 січня безпілотники ГУР уразили нафтобазу компанії "Лукойл" у місті Кстово Нижньогородської області. "Цей НПЗ задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. Після удару БПЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкта", – зазначили у Генштабі. За інформацією джерел у розвідці, об'єкт, що забезпечує діяльність російських окупаційних військ, був атакований близько опівночі (за місцевим часом). Мешканці Кстова у соцмережах повідомили про щонайменше три вибухи на підприємстві. Натомість у розвідці кажуть про чотири влучання по території нафтобази. Унаслідок атаки нафтобаза зазнала значних пошкоджень, усі чотири БПЛА, випущені по ворожому об'єкту, досягли цілей.

Упродовж ночі 29 січня, як заявили у ворожому міноборони , російська ППО нібито перехопила і знищила 104 українських безпілотники: 47 – над Курською областю, 27 – над Брянською, 11 – над Смоленською, 7 – над Тверською, 4 – над Білгородською, 3 – над Нижньогородською, 3 – над Калузькою, по 1 – над Ростовською і Ленінградською областями. Про атаку в Смоленську область повідомив голова регіону Василь Анохін, він зазначив, що безпілотники нібито атакують цивільну інфраструктуру, а один дрон збитий, мовляв, "під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики". Тим часом в аеропорту Казані через загрозу атаки безпілотників тимчасово вводили план "Килим", що призвело до затримки рейсів на виліт і приліт, проте наразі всі обмеження зняли.

Про атаку в Смоленську область повідомив голова регіону Василь Анохін, він зазначив, що безпілотники нібито атакують цивільну інфраструктуру, а один дрон збитий, мовляв, "під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики". Тим часом в Також 29 січня д рони СБУ та ССО вразили 23-й ракетний арсенал міноборони Росії у Тверській області. Загалом пролунало близько 20 вибухів. Згідно з повідомленнями джерел, дрони вразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі у соцмережах писали про два десятки вибухів та про евакуацію населення. Крім складу безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь", що є важливим компонентом Балтійської трубопровідної системи-2. Унаслідок удару на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафту постачають до термінала "Усть-Луга" в Ленінградській області, зазначають ЗМІ.

рони СБУ та ССО вразили 23-й ракетний арсенал міноборони Росії у Тверській області. Загалом пролунало близько 20 вибухів. Крім складу безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь", що є важливим компонентом Балтійської трубопровідної системи-2. Унаслідок удару на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафту постачають до термінала "Усть-Луга" в Ленінградській області, зазначають ЗМІ. А вже у ніч на 31 січня підрозділи Сил безпілотних систем та ГУР МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області Росії. У Генштабі зазначають, що цей НПЗ за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів РФ та задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. "Зафіксовані спалахи та вибухи у районі цього важливого для окупантів заводу. Результати вогневого ураження уточнюються. Бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності збройних сил РФ продовжувати бойові дії проти України, триватиме", –додали у Генштабі. Попередньо керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив ураження Волгоградського нафтопереробного заводу. За його словами, проєктна потужність переробки НПЗ становить близько 14 млн тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у Росії. На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційне пальне. Під час падіння уламків БПЛА у Волгоградській області на нафтопереробному заводі виникла пожежа, – заявив раніше губернатор Андрій Бочаров. Один постраждалий робітник заводу госпіталізований, додав він.

Попередньо керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив ураження Волгоградського нафтопереробного заводу. За його словами, проєктна потужність переробки НПЗ становить близько 14 млн тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у Росії. На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційне пальне. Під час падіння уламків БПЛА у Волгоградській області на нафтопереробному заводі виникла пожежа, заявив раніше губернатор Андрій Бочаров. За даними міноборони РФ , їхня ППО того дня нібито перехопила та знищила 49 дронів: 25 БПЛА – над територією Ростовської області; вісім – над територією Волгоградської області; шість – над територією Курської області; чотири – над територією Ярославської області та по два – над територіями Білгородської, Воронезької областей та Краснодарського краю. А губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив , що у Ростовській області після падіння уламків БПЛА на опору ЛЕП стався обрив електропроводів.

Думки експертів

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що удари Сил оборони по ворожих НПЗ завдають відчутних збитків Росії.

"На момент, коли ми з вами розмовляємо, ці втрати вже точно становлять сотні мільйонів доларів. Там, можливо, можна сісти, оцінити по мапі кожен удар і скласти загальну картину, тому що там втрати двох видів. По-перше, вони втрачають обладнання саме по собі, і це обладнання, яке коштує у кожному випадку десятки мільйонів доларів. І їм дуже складно його закуповувати, вони вимушені переплачувати, вони під санкціями, через треті руки складно і довго", – зауважив він.

Натомість інвестиційний банкір Сергій Фурса зауважує, що росіянам вдається відносно швидко ремонтувати НПЗ, по яких Україна завдає ударів.

"Не слід переоцінювати наші удари по російських НПЗ. Так, це гарно горить й вибухає, мені це подобається. Так, росіяни змушені витрачати кошти на ремонт. Втім, всі ці заводи ремонтуються. Насправді якщо подивитись на список заводів, по яких ми завдавали ударів за останній рік, то всі вони працюють. НПЗ, по яких ЗСУ завдали ударів нещодавно, зараз росіяни виводять в ремонт, але згодом і вони запрацюють. Це величезні об'єкти, які відновлюються досить швидко. Тому щодо ефекту таких ударів, то його мало", – пояснив він.

Тим часом видання Bloomberg каже, що Росія призупинила транзит нафти через порт "Усть-Луга" на Балтійському морі через атаку безпілотників по насосній станції. Bloomberg вказує, якщо підтвердиться, що удари українських безпілотників пошкодили трубопровідну систему, що живить "Усть-Лугу", це може створити нову значну загрозу для світового нафтового ринку, зупинивши постачання нафти з порту на тривалий період. Втім, можливо, що у сховищах ще є барелі, які можуть компенсувати скорочення постачань.