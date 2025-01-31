"Якщо так продовжимо, справа дійде до мільярдів": директор Центру досліджень енергетики про втрати РФ від ударів по НПЗ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ті ураження, які вже відбулися, вони, безумовно, вкрай для московитів неприємні. Вони доволі давно перестали експортувати нафтопродукти, а зараз вони вимушені навіть закривати термінали для експорту нафти час від часу через удари українських безпілотників. І фактично ми крок за кроком рухаємось до того, щоб в європейській частині Московії, те, що з нашого боку Уралу, забезпечення нафтопродуктами було максимально ускладнено. Ми навряд чи зможемо вибити всі їх нафтопереробні потужності, особливо ті, що за Уралом, ну це просто фізично занадто далеко", - сказав він.

Олександр Харченко зауважив, що росіяни вже вкрай некомфортно себе почувають у тій частині країни, де страждають їхні НПЗ. За його словами ворог вимушений перелаштовувати логістику "так, щоби транспортувати нафтопродукти з зауралля до європейської частини, чого не було, мабуть, ніколи не було".

Тому директор Центру досліджень енергетики вважає ці удари дуже ефективними.

"На момент, коли ми з вами розмовляємо, ці втрати вже точно становлять сотні мільйонів доларів. Там, можливо, можна сісти, оцінити по мапі кожен удар і скласти загальну картину, тому що там втрати двох видів. По-перше, вони втрачають обладнання саме по собі, і це обладнання, яке коштує у кожному випадку десятки мільйонів доларів. І їм дуже складно його закуповувати, вони вимушені переплачувати, вони під санкціями, через треті руки складно і довго", - зауважив він.

За словами Олександра Харченка, кожен день, кожна година простою нафтопереробних потужностей ворога - це теж втрати.

"Тому стовідсотково, що загальний облік іде на сотні мільйонів. Я не візьмуся називати точну цифру прямо зараз, це потребує певного додаткового дослідження. Але якщо ми так продовжуватимемо, то вже за місяць-півтора, я думаю, справа дійде до мільярдів", - додав експерт.