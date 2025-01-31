"Якщо так продовжимо, справа дійде до мільярдів": директор Центру досліджень енергетики про втрати РФ від ударів по НПЗ
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, яких збитків наносять Росії удари Сил оборони по ворожих НПЗ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ті ураження, які вже відбулися, вони, безумовно, вкрай для московитів неприємні. Вони доволі давно перестали експортувати нафтопродукти, а зараз вони вимушені навіть закривати термінали для експорту нафти час від часу через удари українських безпілотників. І фактично ми крок за кроком рухаємось до того, щоб в європейській частині Московії, те, що з нашого боку Уралу, забезпечення нафтопродуктами було максимально ускладнено. Ми навряд чи зможемо вибити всі їх нафтопереробні потужності, особливо ті, що за Уралом, ну це просто фізично занадто далеко", - сказав він.
Олександр Харченко зауважив, що росіяни вже вкрай некомфортно себе почувають у тій частині країни, де страждають їхні НПЗ. За його словами ворог вимушений перелаштовувати логістику "так, щоби транспортувати нафтопродукти з зауралля до європейської частини, чого не було, мабуть, ніколи не було".
Тому директор Центру досліджень енергетики вважає ці удари дуже ефективними.
"На момент, коли ми з вами розмовляємо, ці втрати вже точно становлять сотні мільйонів доларів. Там, можливо, можна сісти, оцінити по мапі кожен удар і скласти загальну картину, тому що там втрати двох видів. По-перше, вони втрачають обладнання саме по собі, і це обладнання, яке коштує у кожному випадку десятки мільйонів доларів. І їм дуже складно його закуповувати, вони вимушені переплачувати, вони під санкціями, через треті руки складно і довго", - зауважив він.
За словами Олександра Харченка, кожен день, кожна година простою нафтопереробних потужностей ворога - це теж втрати.
"Тому стовідсотково, що загальний облік іде на сотні мільйонів. Я не візьмуся називати точну цифру прямо зараз, це потребує певного додаткового дослідження. Але якщо ми так продовжуватимемо, то вже за місяць-півтора, я думаю, справа дійде до мільярдів", - додав експерт.
- У ніч на 31 січня підрозділи Сил безпілотних систем та ГУР МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області Росії.
- 31 січня повідомлялось, що Росія призупинила транзит нафти через порт Усть-Луга на Балтійському морі через атаку безпілотників по насосній станції.
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