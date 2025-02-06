Як підвищити маржинальність бізнесу: практичні поради та роз'яснення

DiFFreight допоможе вам покращити маржинальність вашого проєкту через зниження витрат на логістику, транспортування та митні послуги.

Маржинальність — це фінансовий показник, який є різницею між собівартістю продукції та загальним виторгом. Вона показує, скільки гривень прибутку ви отримаєте на кожну гривню витрат, виражається у %.

Маржа — це відсоткова різниця між собівартістю та ціною продажу. Саме цей термін використовують для товару, а маржинальність — для бізнесу.

Правильний розрахунок маржинальності дає зрозуміти, чи приносить бізнес достатньо прибутку.

Маржа (%) = ((Ціна продажу - собівартість) ÷ ціну продажу) ​× 100

Умовний товар А:

Вартість у закупці: 5 USD.

Доставлення: 1 USD.

Мито: 2 USD.

Інші витрати: 2 USD.

Собівартість: 5 + 1 + 2 + 2 = 10 USD.

Ціна продажу: 17 USD.

Таким чином, маржа А за цих умов становить 41%. Щоб порахувати маржинальність бізнесу, який продає товари А і Б, рахують середнє арифметичне між усіма маржами за всіма товарами, зважаючи на кількість проданих одиниць.

Припустимо, що для товару А маржа становить 41%, а для товару Б — 20%. Середній показник маржинальності бізнесу становить 30,5%.

Стратегії підвищення маржинальності бізнесу

Правильний вибір стратегії — це запорука успіху. Підвищити маржинальність бізнесу можна декількома способами.

Оптимізація витрат

Навіть за умови високого доходу може виявитися, що товари низькомаржинальні, тобто насправді не приносять великих прибутків.

Перед оптимізацією витрат слід зважити, чи це об'єктивна економія, яка не погіршить вашу стратегію. Міжнародна логістична компанія DiFFreight надає не просто послуги з доставки, а допомагає заробляти більше та надає низку послуг які покращать маржинальність.

Логістика та викуп

Всім, хто працює за бізнес-моделлю перепродажу хочеться вигідно вкласти фінанси в якісний і недорогий товар. Послуга «Викуп» від DiFFreight — це один зі способів покращити маржу:

ми шукаємо продукцію за вашими вимогами (матеріали, характеристики, бюджет) у постачальників у Китаї;

ведемо перемовини з китайськими партнерами;

робимо викуп за найвигіднішими цінами на внутрішньому ринку;

організовуємо доставку під ключ.

Делегування викупу та логістики дозволяє підвищити виторг, адже DiFFreight знайде унікальні пропозиції, які можна перепродавати з гарною націнкою.

Підвищення цін

Це очевидний спосіб збільшити маржу, проте він не дуже простий. Треба врахувати чи залишиться попит на цей вид товару після підвищення вартості. По-друге, різна продукція має різну собівартість, а отже й маржинальність. Деякі якісно підібрані товари з Китаю можуть мати +100% маржинальності.

Автоматизація бізнес-процесів

Інвестиції в автоматизацію окупаються в довгостроковій перспективі. Які системи розглянути:

ERP для управління продажами, ресурсами, виробництвом. CRM для автоматизації прийняття заявок та їх обробки. Маркетингові системи, які збирають дані ваших клієнтів у базу, автоматизують email-розсилки, керують рекламними компаніями. Автоматизація комунікації з клієнтами, до прикладу чат-бот.

Загалом автоматизація підвищує продуктивність найманих працівників.

Підсумки та рекомендації від DiFFreight

Більшість бізнесів балансує між зниженням витрат і підвищенням якості. І це дуже непростий процес, який вимагає пошуку кращих постачальників, роботу над сервісом і зменшення витрат там, де це можливо.

Ми готові допомогти вам покращити маржинальність бізнесу через ефективну організацію міжнародних вантажних перевезень, митні послуги, пошук постачальників в Китаї, а також зберігання товарів на наших складах. Почніть вже сьогодні — звертайтеся за консультацією до експертів DiFFreight.