У Києві розглядають апеляцію на арешт екскомбрига 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" Рюмшина

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко з зали суду.

Адвокати хочуть оскаржити рішення Печерського суду, який 22 січня обрав Рюмшину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави в 90 млн грн.

Судді ухвалили рішення про закрите засідання, хоча адвокати Дмитра протестували проти цього. Під будівлею та в залі суду перебували люди, що підтримували Рюмшина. Вони тримали плакати "Руки геть від ЗСУ" та заклики до справедливого суду та звільнення екскомбрига.

231-й окремий батальйон ЗСУ поширив заяву на захист свого екскомбата Дмитра Рюмшина. В ній його називають "виключно вимогливим, дисциплінованим та досвідченим командиром".

"Його рішучість та фаховість дозволили нашому батальйону виконати чимало складних завдань у найгарячіших точках фронту", – йдеться в заяві. Справу також прокоментувала нардепка та військова Людмила Буймістер, яка перебувала в залі суду, передає кореспондентка Еспресо. "Останні події і останні атаки на військових з боку влади - це не те що неподобство - це підрив нашої обороноздатності. Я - сержант ЗСУ і до мене щодня надходять скарги від командирів, які сьогодні перебувають на лінії зіткнення. Я хочу сказати, що і так контролювати особовий склад доволі складно, про що свідчать фантастичні цифри СЗЧ, а після судилищ над командирами, рядовий склад починає задавати питання: "А, може, вас будуть завтра тягати так само по судах?", - сказала вона. На думку Буймістер, ми як суспільство просто не маємо права сьогодні допускати отакі скандали в медійній площині. "Так, ми повинні реагувати на те, що відбувається на фронті - в тому числі правоохоронна система. Давайте відверто, є 300 тисяч способів, зокрема і в рамках чинного законодавства України як це робити. Без гучних судових процесів, без того, щоб прокурори сьогодні скоювали злочин проти обороноздатності України і буквально навішували звинувачення на наших бойових командирів. Я вже не кажу про те, що коли суд почне розглядати по-суті справу, то всі дійдуть висновку, що вона висмоктана з пальця. Там немає реальних підстав, я просто не хочу лізти в таємницю слідства - це буде розбиратися суд, але я вас завіряю, що коли пройдуть відкриті, чесні, судові процеси в цій справі, то ми побачимо, що вини немає",- додала військова. Вона також наголосила, що це піар-процес, який виключно підриває обороноздатність і заважає тим хлопцям, які сьогодні героїчно стоять і тримають фронт. "Я думаю, що на Печерському суді немає, де клейма ставити з отими резонансними справами і рішеннями. Я абсолютно була не здивована такому рішенню першої інстанції. Попри те, що й мої колеги пропонували взяти на поруки пана Дмитра. Я дуже сподіваюсь, що сьогодні суд ухвалить інше рішення. На мій погляд, це все абсолютно політичні вмотивовані рішення і єдина насправді причина встановлення такої високої суми першою інстанцією - це не випустити Рюмшина з-під варти, залишити його в клітці, заборонити йому носити форму. Всім військовим не дозволяється приходити на засідання суду. У нас тут ВСП більше, ніж адвокатів, прокурорів і суддів, разом узятих. Тут всі ознаки політично вмотивованого процесу, який потрібен владі лише для одного - виправдати власні недопрацювання, помилки, злочини. Зрив мобілізації і СЗЧ, з яким нічого не робить ДБР і не переслідуються люди, які самовільно залишили частину чи дезертирували з фронту. Це все частина однієї диверсії проти обороноздатності України", - вважає Буймістер.

Більше про ситуацію у 155-й бригаді "Анна Київська"

Про ситуацію в бригаді раніше інформував головний редактор порталу "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Він оприлюднив факти неналежного формування та забезпечення 155-ї ОМБр. У матеріалі вказано, що "приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди скерували на підготовку 155-ту бригаду "Анна Київська".

Бутусов зазначив, що "до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців". Він також заявив, начебто формування бригади з перших днів було "суцільним організаційним хаосом".

Журналіст додав, що в липні й серпні зі 155-ї бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин, а в жовтні бригада виїхала на навчання у Францію.

За даними Бутусова, у втечі 50 військових у Франції комісія КСВ звинуватила командира бригади Рюмшина. Його, а також кількох офіцерів штабу й одного з комбатів відсторонили від посади та призначили нових командирів. Водночас за перший тиждень грудня, ще до вступу в бій, у бригаді сталося ще 198 СЗЧ, а "з першого дня виконання бойових завдань почались значні втрати людей через погані керованість та навченість".

Державне бюро розслідувань вивчає факти, викладені у медіа, щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська". Відкрили провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

5 січня на Ставці верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський заявив, що бере ситуацію навколо 155-ї ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.

8 січня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий доповів президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію в 155-й бригаді "Анна Київська".

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади, який не лише самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих.

20 січня Служба безпеки спільно з Національною поліцією та працівниками ДБР затримала екскомандира 155-ї ОМБр імені Анни Київської Дмитра Рюмшина, якого підозрюють у дозволі підлеглим самовільно залишати частину. За 2 дні суд арештував його з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень



