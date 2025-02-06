Цими вихідними Литва, Латвія та Естонія від'єднаються від російської енергосистеми
Вже цими вихідними Литва, Латвія та Естонія завершать від’єднання від російської енергосистеми, остаточно розірвавши історичні зв’язки з Москвою у сфері енергетики
Про це пише AFP.
Зазначається, що Латвія фізично перекриє лінію електропередачі до Росії 8 лютого, а наступного дня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає церемонію з лідерами Балтії у Вільнюсі.
За словами міністра енергетики Литви Жигімантаса Вайчюнаса, такий крок "позбавить Росію можливості використовувати енергосистему як інструмент геополітичного впливу".
"Це останній крок у нашій боротьбі за енергетичну незалежність. Ми нарешті можемо взяти справу в свої руки", - додав Вайчюнас.
У виданні зазначають, що країни Балтії роками готувалися до інтеграції з європейською мережею, але зіткнулися із технологічними та фінансовими проблемами. Однак потреба у прискоренні переходу стала більш актуальною після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони припинили купувати російський газ і електроенергію, але електромережі залишилися підключеними до Росії та Білорусі. Це створювало ризик залежності від Москви у разі нестабільності постачання.
"Досі Росія могла використовувати енергію як зброю, створюючи ризик незапланованих перебоїв в електропостачанні, зумовлених політичними рішеннями", - наголосив Вайчюнас.
Повідомляється, що після того, як країни Балтії від'єднаються від російської енергосистеми о 07:00 за Гринвічем у суботу, вони працюватимуть у так званому ізольованому режимі близько 24 годин, щоб протестувати свою частоту або рівень потужності.
"Нам потрібно провести деякі випробування, щоб запевнити Європу, що ми є стабільною енергетичною системою. Ми будемо вмикати і вимикати електростанції, спостерігати, як коливається частота, і оцінювати нашу здатність контролювати її", - розповів голова литовського державного оператора електромереж Litgrid Рокас Масюліс.
Потім країни інтегруватимуться в європейську енергосистему через Польщу.
"Простіше кажучи, єдиною зміною буде те, що наша частота почне коливатися синхронно з європейською", - додав Масюліс.
Водночас Литва вже попередила про потенційні ризики, пов'язані зі змінами.
"Можливі різні короткострокові ризики, такі як кінетичні операції проти критичної інфраструктури, кібератаки і дезінформаційні кампанії", - йдеться у заяві департаменту державної безпеки Литви.
Польський оператор електромереж PSE заявив, що використовуватиме гелікоптери і безпілотники для патрулювання сполучення з Литвою.
У виданні зауважують, що від'єднання країн Балтії від російської енергосистеми також вплине на Калінінградську область, яка після цього втратить зв’язок з енергосистемою материкової Росії.
- У серпні 2023 року оператори систем передання електроенергії Естонії, Латвії та Литви підписали угоду про синхронізацію, яка передбачає від’єднання від контрольованої Росією системи й підключення до континентальної європейської мережі.
- У листопаді 2024 року повідомлялося, що Балтійські країни ухвалили рішення від'єднатися від російської електроенергетичної мережі та приєднатися до європейської на початку лютого 2025 року.
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