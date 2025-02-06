Цими вихідними Литва, Латвія та Естонія від'єднаються від російської енергосистеми

Про це пише AFP.

Зазначається, що Латвія фізично перекриє лінію електропередачі до Росії 8 лютого, а наступного дня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає церемонію з лідерами Балтії у Вільнюсі.

За словами міністра енергетики Литви Жигімантаса Вайчюнаса, такий крок "позбавить Росію можливості використовувати енергосистему як інструмент геополітичного впливу".

"Це останній крок у нашій боротьбі за енергетичну незалежність. Ми нарешті можемо взяти справу в свої руки", - додав Вайчюнас.

У виданні зазначають, що країни Балтії роками готувалися до інтеграції з європейською мережею, але зіткнулися із технологічними та фінансовими проблемами. Однак потреба у прискоренні переходу стала більш актуальною після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони припинили купувати російський газ і електроенергію, але електромережі залишилися підключеними до Росії та Білорусі. Це створювало ризик залежності від Москви у разі нестабільності постачання.

"Досі Росія могла використовувати енергію як зброю, створюючи ризик незапланованих перебоїв в електропостачанні, зумовлених політичними рішеннями", - наголосив Вайчюнас.

Повідомляється, що після того, як країни Балтії від'єднаються від російської енергосистеми о 07:00 за Гринвічем у суботу, вони працюватимуть у так званому ізольованому режимі близько 24 годин, щоб протестувати свою частоту або рівень потужності.

"Нам потрібно провести деякі випробування, щоб запевнити Європу, що ми є стабільною енергетичною системою. Ми будемо вмикати і вимикати електростанції, спостерігати, як коливається частота, і оцінювати нашу здатність контролювати її", - розповів голова литовського державного оператора електромереж Litgrid Рокас Масюліс.

Потім країни інтегруватимуться в європейську енергосистему через Польщу.

"Простіше кажучи, єдиною зміною буде те, що наша частота почне коливатися синхронно з європейською", - додав Масюліс.

Водночас Литва вже попередила про потенційні ризики, пов'язані зі змінами.

"Можливі різні короткострокові ризики, такі як кінетичні операції проти критичної інфраструктури, кібератаки і дезінформаційні кампанії", - йдеться у заяві департаменту державної безпеки Литви.

Польський оператор електромереж PSE заявив, що використовуватиме гелікоптери і безпілотники для патрулювання сполучення з Литвою.

У виданні зауважують, що від'єднання країн Балтії від російської енергосистеми також вплине на Калінінградську область, яка після цього втратить зв’язок з енергосистемою материкової Росії.