Панама скасувала плату за прохід Панамським каналом для кораблів зі США

Про це інформує Держдеп США.

"Уряд Панами погодився більше не стягувати плату з американських урядових суден за транзит через Панамський канал", - йдеться у повідомленні.

У Держдепі заявили, що це допоможе американському уряду зекономити "мільйони доларів на рік".

Як пише The Economist, останніми роками близько 5% світової морської торгівлі проходило через Панамський канал, яким керує панамське агентство, незалежне від уряду, і забезпечує отримання Панамою понад 2,5 мільярда доларів щорічного доходу. Плата за проходження Панамського каналу встановлюється відповідно до попиту. Зазвичай судно платить менш як 400 тис. доларів за транзит, а за словами панамського економіста Едді Тап’єро, збори переважно не перевищують 5% від вартості подорожі.