Панама скасувала плату за прохід Панамським каналом для кораблів зі США
У Державному департаменті США 6 лютого заявили, що уряд Панами скасував для американських урядових кораблів плату за прохід Панамським каналом
Про це інформує Держдеп США.
"Уряд Панами погодився більше не стягувати плату з американських урядових суден за транзит через Панамський канал", - йдеться у повідомленні.
У Держдепі заявили, що це допоможе американському уряду зекономити "мільйони доларів на рік".
Як пише The Economist, останніми роками близько 5% світової морської торгівлі проходило через Панамський канал, яким керує панамське агентство, незалежне від уряду, і забезпечує отримання Панамою понад 2,5 мільярда доларів щорічного доходу. Плата за проходження Панамського каналу встановлюється відповідно до попиту. Зазвичай судно платить менш як 400 тис. доларів за транзит, а за словами панамського економіста Едді Тап’єро, збори переважно не перевищують 5% від вартості подорожі.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив про амбіції зробити Америку більшою. Зокрема, він пообіцяв взяти під контроль Панамський канал і висадитися на Марсі.
- У відповідь на зазіхання Трампа, президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що "Панамський канал є і залишатиметься панамським".
- Також Панама надіслала генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррішу лист із застереженням щодо висловлювань президента США Дональда Трампа про повернення контролю над Панамським каналом.
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