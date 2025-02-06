Щонайменше 20 тис. цивільних українців перебувать у російському полоні, - голова Об’єднання родичів політв’язнів Кремля

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Через те, що РФ приховує саме цю інформацію, навіть при офіційному запиті, ми точної цифри не знаємо. Але спираючись на цифру 66 тис. безвісти зниклих, ми вважаємо не менше 20 тис. може бути цивільних у незаконному ув'язненні", - заявив Ігор Котелянець.

За його словами, проти більшості цивільних українців можуть бути не заведені ніякі кримінальні справи - формально немає ніяких підстав їх утримувати.

Натомість їм заборонено мати зв'язок з родичами та адвокатів. Ні офіційні органи, ні родичі не знають про точне місце перебування цих людей.

"Вони не мають ніякої можливості їм допомогти. А Росія, звичайно, це робить через те, що 4 Женевська конвенція забороняє ув'язнення цивільних - це є злочином, який вчиняє Росія та намагається приховати. Тому вона не надає цю інформацію", - додав голова Об’єднання родичів політв’язнів Кремля.

Водночас він пояснив, що для повернення своїх близьких з полону необхідно розуміти, що обміни не є єдиним способом звільнення. Крім цього, для того, щоб обмін відбувся мало лише тиснути на Координаційний штаб, їм треба ще допомагати у звільненні. Також варто офіційно звертатися до комітетів ООН - комітет з питань безвісти зникнень, з питань тортур і прав людини.

Що відомо про обмін полоненими 5 лютого

У середу, 5 лютого, Україна повернула додому 150 військовополонених.

Президент Володимир Зеленський розповів, що серед 150 українських захисників, зокрема – офіцери, солдати, сержанти, нацгвардійці та поліціянт.

"Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну", – написав президент.

Він уточнив, що деякі військові перебували в російському полоні понад 2 роки.