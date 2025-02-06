ООН: понад 160 жінок були зґвалтовані та спалені живцем під час втечі з в'язниці у ДР Конго
У місті Гома в Демократичній республіці Конго понад 160 жінок зґвалтували та спалили живцем після втечі із вʼязниці
Про це повідомляє ВВС із посиланням на внутрішній документ ООН.
Зазначається, що 27 січня сотні ув'язнених втекли з в'язниці Мунзензе після того, як бойовики повстанського угруповання М23 почали захоплювати місто.
Як пише видання, чоловіки-ув'язнені напали на частину в'язниці, де перебували жінки. Там вони їх зґвалтували, а будівлю підпалили. За попередньою інформацією, постраждали від 165 до 167 жінок.
На відео, які були оприлюднені у мережі, видно великий стовп диму та чутно постріли.
- 27 січня підтримувані Руандою повстанці M23 заявили, що захопили місто-мільйонник Гому – найбільше місто на сході ДР Конго.
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