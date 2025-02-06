ООН: понад 160 жінок були зґвалтовані та спалені живцем під час втечі з в'язниці у ДР Конго

Про це повідомляє ВВС із посиланням на внутрішній документ ООН.

Зазначається, що 27 січня сотні ув'язнених втекли з в'язниці Мунзензе після того, як бойовики повстанського угруповання М23 почали захоплювати місто.

Як пише видання, чоловіки-ув'язнені напали на частину в'язниці, де перебували жінки. Там вони їх зґвалтували, а будівлю підпалили. За попередньою інформацією, постраждали від 165 до 167 жінок.

На відео, які були оприлюднені у мережі, видно великий стовп диму та чутно постріли.

Mass jailbreak reported at Munzenze prison in Goma, eastern DRC, on Monday morning as M23 rebel group fighters moved into the city.



The prison which holds approximately 3,000 inmates was reportedly set ablaze as fleeing prisoners were seen in the surrounding streets. pic.twitter.com/Vms5v3NdXS — Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) January 27, 2025