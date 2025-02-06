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Огляд

Порушення фінансування українських шкіл й систем теплопостачання та скільки у Європи часу, щоб підготуватися до потенційного російського нападу. Акценти світових ЗМІ 6 лютого

Ірина Запотічна
6 лютого, 2025 четвер
10:43
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань - наслідки замороження зовнішньої допомоги США для світу і де шукати лідерам ЄС мільярди на оборону

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 6 лютого.

Замороження зовнішньої допомоги США посилює гуманітарні кризи по всьому світу

СNN пише, що USAID підтримує сотні проєктів, спрямованих на забезпечення водної безпеки в Йорданії, Демократичній Республіці Конго, Ефіопії, Індії та десятках інших країн. За оцінками, 4 мільярди людей у світі не мають доступу до безпечної питної води.

Без цих програм люди та тварини помирають, мешканці населених пунктів вимушені переселятися, каже Еван Томас, професор екологічної інженерії в Університеті Колорадо в Боулдері.

З моменту свого заснування Конгресом США в 1961 році USAID протягом десятиліть надавало життєво необхідні ліки, продукти харчування, чисту воду, допомогу фермерам, забезпечувало безпеку жінок і дівчат, сприяло зміцненню миру та багато іншого, і все це менш ніж за один відсоток нашого федерального бюджету. Припинення діяльності USAID в тому вигляді, в якому ми її знаємо, перекреслить важко зароблені здобутки в боротьбі з бідністю та гуманітарною кризою і завдасть довгострокової, непоправної шкоди, - зазначила в своїй заяві президент Oxfam America Еббі Максман.

Зокрема, USAID фінансує резервні системи опалення для шкіл і лікарень у 14 регіонах України, які є неоціненними на тлі продовження нападів Росії на енергетичну інфраструктуру країни, згідно з обліковим записом USAID в Україні на "X". Цей обліковий запис зараз вимкнено.

USAID також допомагає з доставленням обладнання енергетикам, наприклад, в Одесі, яка нещодавно постраждала під час одного з нападів Росії на енергопостачання України.

Фінансування цих програм, а також інших, спрямованих на продовольчу безпеку та реабілітацію ветеранів, було заморожено.

Депутати українського парламенту звернулися до USAID з проханням продовжити допомогу, яка також фінансує програми, що дозволяють тисячам дітей продовжувати освіту та підтримують дітей, які зазнали психологічного впливу війни.

Фінансування USAID також підтримує українські засоби масової інформації, щоб допомогти їм вистояти в умовах економічних труднощів і протистояти російським ЗМІ та пропаганді.

"Гранти стали опорою для багатьох вітчизняних ЗМІ, оскільки рекламний ринок, який допомагав їм виживати, ще не відновився після повномасштабного вторгнення Російської Федерації", - заявив минулого тижня Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Європа може мати лише від трьох до п’яти років, щоб підготуватися до потенційного російського нападу

У The Guardian пишуть, що майже через три роки після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну підірвало європейську безпеку, потрібен негайний і стійкий сплеск інвестицій в оборону, щоб переозброїти Київ і захистити континент від російської агресії та наполегливості Китаю. Деякі військові командири та розвідувальні служби заявили, що Європа може мати лише від трьох до п’яти років, щоб підготуватися до потенційного нападу Росії на країну НАТО. Інші бачать довший термін, можливо, вісім років у результаті великих втрат Москви в Україні. Але враховуючи те, як Володимир Путін зміцнив свою ревізіоністську ідеологію, побудував воєнну економіку та налагодив стратегічне партнерство з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, ризик конфронтації явно зростає, якщо його не вдасться відштовхнути в Україні.

Проте, попри те, що після трьох десятиліть нехтування загальновизнаною є необхідність створення військового стримування Європи, більшість європейських країн стикаються з фіскальними обмеженнями через низький рівень економічного зростання, високі ціни на енергоносії та самовстановлені правила дефіциту. Зараз потрібно більше грошей на оборону, але політики не наважуються брати їх із пенсій, охорони здоров’я, освіти чи соціального забезпечення.

Найкращим способом було б, щоб коаліція охочих європейських країн заснувала фонд у розмірі до 500 мільярдів євро (416 мільярдів фунтів стерлінгів) шляхом колективних запозичень для фінансування спільно закупленого обладнання, яке відповідає вимогам сил НАТО, наприклад, європейський щит протиповітряної та протиракетної оборони, європейський кіберщит, стратегічний повітряний транспорт і танкери для дозаправки повітря в повітрі. Такий міжурядовий фонд, яким може керувати Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) або інша існуюча установа, дозволить уникнути вето нейтральних, неприєднаних або проросійських країн ЄС, водночас дозволяючи Великобританії, Норвегії та країнам-кандидатам на вступ до ЄС, включаючи Туреччину, приєднатися, якщо вони того забажають.

Ще однією перешкодою для посилення європейської оборони є брак кваліфікованого персоналу для збройних сил, оборонних компаній і кібербезпеки. Багато армій скоротилися до найнижчого рівня з 19 століття. У той час як країни Північної Європи та Балтії повертаються до призову, від якого Фінляндія ніколи не відмовлялася, іншим європейським державам слід нарощувати свої резерви за допомогою регулярних тренувань. 

Вони також повинні реєструвати молодих людей обох статей у віці 18 років для визначення кандидатів і навичок для окремих завдань військової та цивільної оборони. Жінки є найбільш недовикористаним ресурсом європейської оборони.

Мета навчань полягала б у тому, щоб переконати Росію, що вона зіткнеться з переважною реакцією на будь-який напад на європейську країну, незалежно від того, чи стануть США на захист Європи, чи ні. Тому інвестиції в стримування є інвестиціями в мир, щоб уникнути війни.

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Дональд Трамп
США
допомога Україні
допомога США Україні
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