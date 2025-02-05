Росія запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 5 лютого

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Так, о 20:15 було оголошено про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Сумської області. Повідомлялося про ворожі дрони на півночі Сумщини, які рухалися західним/південно-західним курсом.

Вже о 20:36 загроза застосування ворожих дронів поширилася на Донецьку, Харківську, Чернігівську та Дніпропетровську області.

О 21:06 ворожі дрони фіксували:

На заході Сумщини і на сході Чернігівщини, курс - південно-західний;

На південному сході Харківщини, курс - західний/північно-західний;

На південному сході Дніпропетровщини, курс - північний.

Станом на 21:42 рух ворожих БПЛА був наступним:

На півночі Сумщини і Чернігівщини, курс - південно-західний;

На межі Харківщини, Дніпропетровщини і Полтавщини, курс - західний;

На південному сході Дніпропетровщини, курс - північний;

На півдні Харківщини, курс - північний.

О 21:48 Повітряні сили повідомили, що нові ворожі безпілотники заходять на Дніпропетровщину через Запорізьку область з ТОТ.

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