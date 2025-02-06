ДБР викрило посадовців, які вкрали понад 100 млн грн під час закупівель для ЗСУ
Працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, які заволоділи понад 100 млн грн під час закупівель для ЗСУ
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що організатором схеми виявився колишній очільник Квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) у Луганську. Він залучив до неї двох чинних посадовців підрозділу, що дислокувався в Дніпрі, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця.
"Учасники оборудки організували придбання паливної деревини для ЗСУ за завищеною вартістю, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками", - йдеться у дописі
Так, закупівлі здійснювалися через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були під повним контролем учасників схеми. Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці.
"Встановлено 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю. Сума завданих збитків державі становить понад 101 млн грн", - додали правоохоронці.
Слідчі повідомили про підозру п’ятьом учасникам у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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