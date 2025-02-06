ППО збила 56 ворожих дронів, 18 - не досягли цілей

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, окупанти запустили 77 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово і Шаталово. Крім цього, ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 56 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Зазначається, що ще 18 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Натомість унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина.