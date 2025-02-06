ППО збила 56 ворожих дронів, 18 - не досягли цілей
У ніч проти 6 лютого російська окупаційна армія запустила по території України 77 безпілотників різних типів. Сили ППО знищили 56 цілей РФ
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, окупанти запустили 77 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово і Шаталово. Крім цього, ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області РФ.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 56 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
Зазначається, що ще 18 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Натомість унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина.
- Увечері середи, 5 лютого, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. У Харкові є влучання в ринок, на Київщині працювала ППО.
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