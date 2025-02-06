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За добу росіяни поранили чотирьох мирних жителів Донеччини

Катерина Ганжа
6 лютого, 2025 четвер
08:18
Війна з Росією Донецька область

Протягом минулої доби, 5 лютого, російська окупаційна армія поранила чотирьох мирних жителів Донецької області

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 5 лютого росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 2 у Покровську, 1 у Лимані і Розі", - зазначив Філашкін.

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2957 людей, ще 6669 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • На підконтрольній Україні території Донецької області станом на 5 лютого залишаються близько 302 тисяч цивільних людей, попри оголошену обов'язкову евакуацію. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
окупанти
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