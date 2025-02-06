За добу росіяни поранили чотирьох мирних жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 5 лютого росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 2 у Покровську, 1 у Лимані і Розі", - зазначив Філашкін.

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2957 людей, ще 6669 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.