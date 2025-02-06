У Донецькій області попри обов'язкову евакуацію залишаються 302 тис. українців
На підконтрольній Україні території Донецької області станом на 5 лютого залишаються близько 302 тисяч цивільних людей, попри оголошену обов'язкову евакуацію
Про це поінформував начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.
За словами Петліна, наразі в області триває евакуація, вже вдалося вивезти близько 1 млн 196 тис. цивільних, з них понад 188 тис. дітей і близько 46 тис. людей з інвалідністю.
"Станом на вчора на підконтрольній українській владі території залишається близько 302 тис. осіб", - додав він.
Обов'язкову евакуацію з Донеччини було оголошено 2 серпня 2022 року.
- Станом на 29 січня з міста Костянтинівка, що у Донецькій області вивезли всіх дітей. Також з Комарської та Криворізької громад, де нещодавно була оголошена примусова евакуація родин із дітьми, евакуювали 20 неповнолітніх.
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