У Донецькій області попри обов'язкову евакуацію залишаються 302 тис. українців

Про це поінформував начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.

За словами Петліна, наразі в області триває евакуація, вже вдалося вивезти близько 1 млн 196 тис. цивільних, з них понад 188 тис. дітей і близько 46 тис. людей з інвалідністю.

"Станом на вчора на підконтрольній українській владі території залишається близько 302 тис. осіб", - додав він.

Обов'язкову евакуацію з Донеччини було оголошено 2 серпня 2022 року.