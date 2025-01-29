З Костянтинівки на Донеччині евакуювали всіх дітей

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає Суспільне Донбас.

"На вчорашній день ми всіх дітей з міста Костянтинівка вивезли, тому що ворог кожного дня обстрілює керованими авіабомбами, балістичними ракетами, FPV-дронами. Місто руйнує у повному обсязі, так як і місто Покровськ, і всі міста, які наближені до лінії фронту", - зазначив Філашкін.