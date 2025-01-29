З Костянтинівки на Донеччині евакуювали всіх дітей
З міста Костянтинівка, що у Донецькій області вивезли всіх дітей. Також з Комарської та Криворізької громад, де нещодавно була оголошена примусова евакуація родин із дітьми, евакуювали 20 неповнолітніх
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає Суспільне Донбас.
"На вчорашній день ми всіх дітей з міста Костянтинівка вивезли, тому що ворог кожного дня обстрілює керованими авіабомбами, балістичними ракетами, FPV-дронами. Місто руйнує у повному обсязі, так як і місто Покровськ, і всі міста, які наближені до лінії фронту", - зазначив Філашкін.
На Донеччині ухвалили рішення почати примусову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів Комарської та Криворізької громад.
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