На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів
На Донеччині ухвалили рішення почати примусову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів Комарської та Криворізької громад
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Йдеться про такі населені пункти:
- в Комарській громаді – Андріївка-Клевцове, Бурлацьке, Вільне Поле, Грушівське, Запоріжжя, Зелений Гай, Зірка, Комар, Мирне, Новоочеретувате, Новохатське, Перебудова, Привільне, Піддубне, Толстой, Шевченко, Ялта;
- в Криворізькій громаді – Василівка, Гуліве, Кам'янка, Лиман, Мирне, Новоолександрівка, Шилівка, Юр'ївка.
За даними ОВА, наразі у Комарській громаді залишається 76 дітей, а в Криворізькій – 34.
"Зараз, коли ворог посилив обстріли Донеччини, щодня страждають та гинуть люди, прошу батьків дуже відповідально поставитись до евакуації. Діти мають жити в мирі та спокої, а не ховатися від обстрілів", – наголосив Філашкін.
- Рада оборони Харківщини 23 січня розширила зону примусової евакуації сімей з дітьми з населених пунктів Куп'янського району.
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