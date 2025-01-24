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На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів

Юлія Лаврук
24 січня, 2025 п'ятниця
15:20
Війна з Росією Донецька область

На Донеччині ухвалили рішення почати примусову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів Комарської та Криворізької громад

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Йдеться про такі населені пункти:

  • в Комарській громаді – Андріївка-Клевцове, Бурлацьке, Вільне Поле, Грушівське, Запоріжжя, Зелений Гай, Зірка, Комар, Мирне, Новоочеретувате, Новохатське, Перебудова, Привільне, Піддубне, Толстой, Шевченко, Ялта;
  • в Криворізькій громаді – Василівка, Гуліве, Кам'янка, Лиман, Мирне, Новоолександрівка, Шилівка, Юр'ївка.

За даними ОВА, наразі у Комарській громаді залишається 76 дітей, а в Криворізькій – 34.

"Зараз, коли ворог посилив обстріли Донеччини, щодня страждають та гинуть люди, прошу батьків дуже відповідально поставитись до евакуації. Діти мають жити в мирі та спокої, а не ховатися від обстрілів", – наголосив Філашкін.

Теги:
Новини
Україна
Донеччина
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