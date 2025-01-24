На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Йдеться про такі населені пункти:

в Комарській громаді – Андріївка-Клевцове, Бурлацьке, Вільне Поле, Грушівське, Запоріжжя, Зелений Гай, Зірка, Комар, Мирне, Новоочеретувате, Новохатське, Перебудова, Привільне, Піддубне, Толстой, Шевченко, Ялта;

– Андріївка-Клевцове, Бурлацьке, Вільне Поле, Грушівське, Запоріжжя, Зелений Гай, Зірка, Комар, Мирне, Новоочеретувате, Новохатське, Перебудова, Привільне, Піддубне, Толстой, Шевченко, Ялта; в Криворізькій громаді – Василівка, Гуліве, Кам'янка, Лиман, Мирне, Новоолександрівка, Шилівка, Юр'ївка.

За даними ОВА, наразі у Комарській громаді залишається 76 дітей, а в Криворізькій – 34.

"Зараз, коли ворог посилив обстріли Донеччини, щодня страждають та гинуть люди, прошу батьків дуже відповідально поставитись до евакуації. Діти мають жити в мирі та спокої, а не ховатися від обстрілів", – наголосив Філашкін.