У Куп'янському районі Харківщини розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, Рада оборони області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з чотирьох населених пунктів Великобурлуцької та з 12 сіл Кіндрашівської громад.

За даними ОВА, у визначених селах Великобурлуцької громади проживає 90 дітей із 56 родин. А у визначених населених пунктах Кіндрашівської громади підлягають евакуації 177 дітей зі 108 родинами.

"Загалом з 16 населених пунктів маємо вивезти в безпечні місця 267 дітей з їхніми родинами. Рішення ухвалене у зв'язку з посиленими ворожими обстрілами", – додав Синєгубов.

Він закликав родини з неповнолітніми виїхати з небезпечних територій та додав, що вже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.