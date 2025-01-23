У Куп'янському районі Харківщини розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
Рада оборони Харківщини розширила зону примусової евакуації сімей з дітьми з населених пунктів Куп'янського району
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Так, Рада оборони області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з чотирьох населених пунктів Великобурлуцької та з 12 сіл Кіндрашівської громад.
За даними ОВА, у визначених селах Великобурлуцької громади проживає 90 дітей із 56 родин. А у визначених населених пунктах Кіндрашівської громади підлягають евакуації 177 дітей зі 108 родинами.
"Загалом з 16 населених пунктів маємо вивезти в безпечні місця 267 дітей з їхніми родинами. Рішення ухвалене у зв'язку з посиленими ворожими обстрілами", – додав Синєгубов.
Він закликав родини з неповнолітніми виїхати з небезпечних територій та додав, що вже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.
- У вівторок, 21 січня, російська армія двічі вдарила по Куп'янську на Харківщині. Внаслідок атаки поранення отримали двоє цивільних і двоє поліціянтів.
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