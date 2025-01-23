Кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив про намір закрити кордони для нелегальних мігрантів
Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що в разі обрання він у перший день на посаді закриє кордони для нелегальних мігрантів
Про це повідомляє n-tv.
"У разі мого обрання федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина, в перший день мого терміну повноважень я доручу міністерству внутрішніх справ за допомогою політичної компетенції федерального канцлера постійно контролювати німецькі державні кордони з усіма нашими сусідами і відкидати всі спроби незаконного в'їзду без винятку", - оголосив він.
Мерц підкреслив, що не піде на компроміси в цьому питанні з можливими коаліційними партнерами.
Кандидат у канцлери також додав, що прагне впускати в країну тих осіб, які хочуть вʼїхати легально й можуть предʼявити паспорт чи візу. Водночас Мерц акцентував: федеральна поліція повинна мати можливість видавати ордери на арешт мігрантів.
- Раніше інша кандидатка у канцлери від ультраправих Аліса Вейдель висловилася за вихід Німеччини з ЄС.
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