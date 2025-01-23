Кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив про намір закрити кордони для нелегальних мігрантів

Про це повідомляє n-tv.

"У разі мого обрання федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина, в перший день мого терміну повноважень я доручу міністерству внутрішніх справ за допомогою політичної компетенції федерального канцлера постійно контролювати німецькі державні кордони з усіма нашими сусідами і відкидати всі спроби незаконного в'їзду без винятку", - оголосив він.

Мерц підкреслив, що не піде на компроміси в цьому питанні з можливими коаліційними партнерами.

Кандидат у канцлери також додав, що прагне впускати в країну тих осіб, які хочуть вʼїхати легально й можуть предʼявити паспорт чи візу. Водночас Мерц акцентував: федеральна поліція повинна мати можливість видавати ордери на арешт мігрантів.