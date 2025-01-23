Армія РФ знову запустила дрони по Україні: ситуація вдень 23 січня
Російська окупаційна армія вдень четверга, 23 січня, знову запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 12:41 ворожі БПЛА фіксували на Сумщині курсом на Чернігівщину. За понад годину безпілотники через Сумщину рухались в напрямку Полтавської області.
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- Увечері середи, 22 січня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Уламки ворожого дрона впали у Холодногірському районі Харкова, у Запоріжжі через ракетний удар загинув чоловік, постраждали 46 людей.
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