Верховний суд РФ визнав "терористичною організацією" "Правий сектор"

Про це пише Интерфакс.

"Суд визнав терористичними та заборонив на території РФ діяльність українського воєнізованого об'єднання "Національно-визвольний рух "Правий сектор", організації "Права молодь" та об'єднання "Добровольчий український корпус "Правого сектору", - йдеться в повідомленні.

Також у РФ зобов'язали "негайно виконати" рішення щодо заборони.

За словами російської генпрокуратури, "Права молодь" пропагує серед неповнолітніх ненависть до росіян.

"З початку СВО члени "Добровольчого Українського Корпусу "Правий Сектор" беруть активну участь у бойових діях проти Російської Федерації. "Права молодь" пропагує серед неповнолітніх ненависть до росіян, прославляє поплічників фашистської Німеччини, займається підготовкою до бойових дій, організовує збір грошових коштів для ЗСУ", - заявили у відомстві.