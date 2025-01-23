Верховний суд РФ визнав "терористичною організацією" "Правий сектор"
Верховний суд Росії за позовом генпрокуратури визнав українську організацію "Правий сектор" "терористичною". Раніше її оголошували екстремістською
Про це пише Интерфакс.
"Суд визнав терористичними та заборонив на території РФ діяльність українського воєнізованого об'єднання "Національно-визвольний рух "Правий сектор", організації "Права молодь" та об'єднання "Добровольчий український корпус "Правого сектору", - йдеться в повідомленні.
Також у РФ зобов'язали "негайно виконати" рішення щодо заборони.
За словами російської генпрокуратури, "Права молодь" пропагує серед неповнолітніх ненависть до росіян.
"З початку СВО члени "Добровольчого Українського Корпусу "Правий Сектор" беруть активну участь у бойових діях проти Російської Федерації. "Права молодь" пропагує серед неповнолітніх ненависть до росіян, прославляє поплічників фашистської Німеччини, займається підготовкою до бойових дій, організовує збір грошових коштів для ЗСУ", - заявили у відомстві.
- 17 листопада 2014 року Верховний суд Росії визнав українські організації "Правий сектор", УНА-УНСО та УПА екстремістськими і заборонив їх діяльність в Росії.
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