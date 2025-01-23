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Інфляція перевищила прогноз: НБУ встановив облікову ставку на рівні 14,5%

Юлія Юліна
23 січня, 2025 четвер
15:48
Економіка НБУ

Правління Нацбанку ухвалило рішення з 24 січня підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5%. Це пов'язано з прискоренням інфляції в Україні

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Про це повідомила пресслужба регулятора.

"У грудні 2024 року інфляція пришвидшилася до 12% у річному вимірі, що перевищило попередній прогноз НБУ. За оцінками НБУ, прискорення інфляції тривало й у січні", - йдеться у повідомленні.

Стрімке зростання цін Нацбанк пов'язує з поганими торішніми врожаями, збільшенням витрат бізнесу на сировину, матеріали й електроенергію, а також підвищенням зарплат на тлі збереження дефіциту кадрів.

Регулятор прогнозує, що інфляція й надалі зростатиме протягом кількох місяців 2025 року, а потім почне сповільнюватися.

"Очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 8,4%, а у 2026 році – до цілі 5%. Цьому, зокрема, сприятимуть заходи процентної та валютно-курсової політики Національного банку, а також вищі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск", - ідеться у повідомленні пресслужби.

Разом з обліковою ставкою НБУ підвищив ставки за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування – до 14,5%, 17,0% та 17,5% відповідно.

Облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам, а від цього, відповідно, залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також прийматимуть депозити.

НБУ знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції. Підвищення ж облікової ставки навпаки відбувається тоді, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції. Варто зазначити, що в червні 2022 року регулятор підвищив її з 10% одразу до 25% річних. І на цьому рівні вона трималася до липня 2023-го. Потім НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%, а у вересні – до 20%.

З 27 жовтня 2023 року облікова ставка була на рівні 16%, а з 15 грудня впала до 15%. 25 січня 2024 року НБУ ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, пояснивши це тим, що регулятор прогнозує більш тривалі бойові дії в Україні.

Однак 14 березня 2024 року НБУ знизив облікову ставку до 14,5%, а з 26 квітня її було знижено до 13,5%. У червні облікову ставку встановили на рівні 13%, а у липні зберегли на тому ж рівні.

У серпні 2024 року в НБУ заявили, що на етапі очікуваного пришвидшення інфляції та ймовірного погіршення інфляційних очікувань знижувати облікову ставку щонайменше до кінця року не варто.

31 жовтня 2024 року правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%, а з 13 грудня облікову ставку встановлено на рівні 13,5%.

Теги:
Новини
Україна
НБУ
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