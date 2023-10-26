НБУ знизив облікову ставку одразу на 4%
НБУ ухвалив рішення з 27 жовтня знизити облікову ставку з 20% до 16%. Водночас відсоткові ставки за своїми операціями з банками регулятор залишив незмінними
Про це голова НБУ Андрій Пишний сказав на брифінгу 26 жовтня.
"Національний банк встановив облікову ставку на рівні 16% і одночасно залишив незмінними відсоткові ставки за своїми операціями з банками", - сказав він.
Таким чином НБУ зрівняв облікову ставку зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт, аби модернізувати свій операційний дизайн монетарної політики за системою "нижньої межі".
Облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам, а від цього, відповідно, залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також прийматимуть депозити.
НБУ знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції. Підвищення ж облікової ставки навпаки відбувається тоді, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції. Варто зазначити, що у червні 2022 року регулятор підвищив її з 10% одразу до 25% річних. І на цьому рівні вона трималася до липня 2023-го. Потім НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%, а у вересні – до 20%.
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