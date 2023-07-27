Про це повідомляє НБУ.

Нова облікова ставка вступить у дію вже 28 липня. Установа повідомляє, що це стало можливим завдяки формуванню необхідних передумов.

"НБУ розпочав цикл зниження облікової ставки раніше за квітневий прогноз. Це стало можливим завдяки формуванню необхідних передумов. Так, попередні заходи НБУ сприяли суттєвому пожвавленню конкуренції банків за строкові заощадження в гривні. Банківські ставки за гривневими вкладами влітку надалі підвищувалися", - йдеться у повідомленні.

Нацбанк пояснює, що стрімке зниження інфляції та стабільна ситуація на валютному ринку мотивували вкладників дедалі більше заощаджувати у національній валюті. Цьому також сприяла підвищена спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість завдяки міжнародній допомозі.

Зазначається, що облікова ставка поступово знижуватиметься і надалі.

"Це відбуватиметься поступово, щоб не зашкодити тенденції до сталого зниження інфляції та стійкості валютного ринку. Головною передумовою цього є підтримання достатньої привабливості гривневих активів, що забезпечуватиме захист заощаджень в національній валюті від інфляційного знецінення", - йдеться у повідомленні.

Нацбанк наголошує, що збереження інтересу громадян до гривневих інструментів є "важливим елементом забезпечення курсової стійкості за помʼякшення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу"

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку все ще залишається непередбачуваний характер повномасштабного вторгнення.

"Стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки. Ураховуючи поліпшення інфляційних очікувань та прогнозу подальшого уповільнення інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень", - додав глава НБУ Пишний.