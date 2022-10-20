Про це інформує Національний банк України.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Курсова стабільність, підтримана цим рівнем облікової ставки й додатковими заходами Національного банку України, і надалі сприятиме збереженню керованості інфляційних процесів. Інфляція в умовах війни очікувано зростає, але залишається керованою", - пише пресслужба.

Повідомляється, оновлений прогноз, як і попередній, передбачає збереження облікової ставки на рівні 25% щонайменше до ІІ кварталу 2024 року.

"Національний банк готовий за потреби підвищити ключову ставку понад прогноз, а також надалі вживатиме додаткових заходів для захисту міжнародних резервів і збереження керованості інфляційних процесів", - наголосили у відомстві.

НБУ наголосив, що новий макропрогноз передбачає відчутне зменшення безпекових ризиків з середини наступного року.

"Ключовим припущенням прогнозу є суттєве зниження безпекових ризиків із середини 2023 року. Основним ризиком для економічного розвитку залишається триваліший термін повномасштабної військової агресії Росії проти України. Відповідно і повноцінне розблокування морських портів, зниження премії за ризик України та збільшення інвестицій у відновлення країни відтерміновано у часі", - додав Нацбанк.

Станом на червень НБУ залишав незмінним фіксований курс гривні. Про це зазначив заступник голови Нацбанку Гелетій.

Нацбанку Гелетій. Україна має розпочати переговори з Міжнародним валютним фондом для обговорення нової програми. Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко під час пресбрифінгу.

3 червня інвестиційний банкір Сергій Фурса переконував, що Нацбанк був зобов’язаний підвищити облікову ставку до 25%, аби уникнути гіперінфляції.

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