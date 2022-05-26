НБУ поки що залишить незмінним фіксований курс гривні, – - заступник голови Нацбанку Гелетій
НБУ поки що збереже поточний фіксований курс
Про це повідомив заступник голови регулятора Юрій Гелетій, пише Forbes.
"Поки що тримаємо все так, як є. Фіксований курс допомагає стримувати темпи зростання цін і задовольняти потреби економіки, яка повільно приходить до тями. Далі стежитимемо за ситуацією на ринку", – сказав він.
При цьому центробанк готовий розгянути перехід до гнучкого курсотворення, але тільки якщо зменшиться невизначеність. Мова йде, зокрема, про завершення гарячої фази війни, а також стабілізацію валютних надходжень та покращення ситуації на фінансовому ринку.
"Водночас плаваючий обмінний курс не є самоціллю, це засіб досягнення макрофінансової стабільності", - сказав Гелетій.
- Нагадаємо, обмінники почали спекулювати на курсі гривні на тлі вирваних із контексту заяв НБУ у медіа про ніби-то намір відпустити курс валюти.
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