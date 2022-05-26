Про це повідомив заступник голови регулятора Юрій Гелетій, пише Forbes.

"Поки що тримаємо все так, як є. Фіксований курс допомагає стримувати темпи зростання цін і задовольняти потреби економіки, яка повільно приходить до тями. Далі стежитимемо за ситуацією на ринку", – сказав він.

При цьому центробанк готовий розгянути перехід до гнучкого курсотворення, але тільки якщо зменшиться невизначеність. Мова йде, зокрема, про завершення гарячої фази війни, а також стабілізацію валютних надходжень та покращення ситуації на фінансовому ринку.

"Водночас плаваючий обмінний курс не є самоціллю, це засіб досягнення макрофінансової стабільності", - сказав Гелетій.

Нагадаємо, обмінники почали спекулювати на курсі гривні на тлі вирваних із контексту заяв НБУ у медіа про ніби-то намір відпустити курс валюти.

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