Засідання Верховної Ради 22 листопада скасували через загрозу удару, - нардеп Батенко

Про скасування засідання Верховної Ради повідомили нардепи Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко і Тарас Батенко.

За словами Батенка, це вимушений крок через загрозу обстрілу.

"Нас поінформували, що є загроза удару ракетою по Верховній Раді в Києві найближчими днями. Побачимо: станеться це чи ні, але Путін максимально підняв ставки. Засідання Верховної Ради, що було заплановано на завтра (22 листопада), скасовується", - заявив

Геращенко звернула увагу, що 22 листопада у Раді повинна була відбутись година запитань до Уряду.

"Нагадаю, садочки, школи, магазини, лікарні - працюють. У випадку тривоги йдуть в укриття. Важко пояснити, чому скасували засідання ВР. Де, до речі, мали слухати виклики у зовнішній політиці. Була чудова нагода обговорити, як назовні разом з Урядом протистояти Путіну. Те, що Путін серійний маніяк і планує удари по Україні - це очевидно. Ми в Києві живемо атакою вже 2, 5 роки в Києві, на Сході країни російські обстріли тривають 10 років. Але тільки у вівторок президент сказав, що всім треба "пахати" на Україну. А тут вже напахалися і розійшлися", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Гончаренка, наступне засідання Ради відбудеться вже в грудні.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орешнік" здійснила другий крок до ескалації, перший - залучення військових із КНДР.