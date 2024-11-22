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Росія поставила КНДР понад мільйон барелів нафти за військову допомогу у війні проти України, - BBC

Ксенія Золотова
22 листопада, 2024 п'ятниця
08:33
Війна з Росією Газпром нафта

З березня 2024 року Росія поставила Північній Кореї понад мільйон барелів (56 тисяч тонн) нафти за військову допомогу, зокрема зброєю та військовими, у війні проти України

Зміст

Про це пише BBC з посиланням на британський дослідницький центр Open Source Centre, який проаналізував супутникові знімки.

Провідні експерти та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі переконані, що цією нафтою Москва розплачується з Пхеньяном за зброю та військових, якими КНДР допомагає Росії воювати з Україною.

Аналіз супутникових знімків показує, що за останні вісім місяців понад 12 північнокорейських танкерів здійснили 43 рейси між російським нафтовим терміналом на Далекому Сході та своїми портами.

Знімки танкерів у морі показують, що до Росії вони йшли порожніми, а поверталися завантаженими.

Перший рейс, задокументований Open Source Centre, відбувся 7 березня 2024 року, через сім місяців після перших повідомлень про постачання північнокорейських боєприпасів Росії. Останній – 5 листопада.

"Ця постійна притока нафти дає Північній Кореї рівень стабільності, якого вона не бачила з того часу, як були введені санкції", - вважає старший аналітик Open Source Centre Джо Берн.

Північна Корея через свою ядерну програму перебуває під санкціями ООН, і їй заборонено закуповувати понад 500 тис. барелів нафти на рік.

Мільйон барелів (56 тисяч тонн), про який говорить Open Source Centre, — це для Росії зовсім невеликий обсяг: за офіційними даними, вона за одну добу видобуває майже вдесятеро більше.

Російське МЗС на прохання BBC прокоментувати висновки Open Source Centre не відповіло.

  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що Росія може віддячити Північній Кореї за надання військ та балістичних ракет своїми ядерними технологіями.
Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
російська армія
нафта
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