Росія поставила КНДР понад мільйон барелів нафти за військову допомогу у війні проти України, - BBC

Про це пише BBC з посиланням на британський дослідницький центр Open Source Centre, який проаналізував супутникові знімки.

Провідні експерти та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі переконані, що цією нафтою Москва розплачується з Пхеньяном за зброю та військових, якими КНДР допомагає Росії воювати з Україною.

Аналіз супутникових знімків показує, що за останні вісім місяців понад 12 північнокорейських танкерів здійснили 43 рейси між російським нафтовим терміналом на Далекому Сході та своїми портами.

Знімки танкерів у морі показують, що до Росії вони йшли порожніми, а поверталися завантаженими.

Перший рейс, задокументований Open Source Centre, відбувся 7 березня 2024 року, через сім місяців після перших повідомлень про постачання північнокорейських боєприпасів Росії. Останній – 5 листопада.

"Ця постійна притока нафти дає Північній Кореї рівень стабільності, якого вона не бачила з того часу, як були введені санкції", - вважає старший аналітик Open Source Centre Джо Берн.

Північна Корея через свою ядерну програму перебуває під санкціями ООН, і їй заборонено закуповувати понад 500 тис. барелів нафти на рік.

Мільйон барелів (56 тисяч тонн), про який говорить Open Source Centre, — це для Росії зовсім невеликий обсяг: за офіційними даними, вона за одну добу видобуває майже вдесятеро більше.

Російське МЗС на прохання BBC прокоментувати висновки Open Source Centre не відповіло.