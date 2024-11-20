КНДР за військову підтримку Росії очікує відплату ядерними технологіями, - Сибіга

Про це він заявив під час спільної пресконференції зі своїм австрійським колегою Александером Шалленбергом у Відні, повідомляє Укрінформ.



Міністр нагадав, що 18 листопада в Нью-Йорку відбулося спеціальне засідання Ради безпеки, присвячене 1000 днів російської агресії, під час якого представники України продемонстрували фрагмент північнокорейської балістичної ракети, поставленої у Росію.

"І тут виникає питання: чого очікує Північна Корея за ці поставки військ та балістичних ракет? Ми впевнені, що можна говорити про ядерні технології. Що можна говорити про внесок Росії у збільшення їхніх можливостей, особливо можливостей оборонної промисловості", - зазначив Сибіга.

Він також наголосив, що цей виклик потребує рішучої та спільної реакції.

У середу, 20 листопада, міністр закордонних справ України відвідує Республіку Австрія. У Відні Сибіга проводить переговори з міністром закордонних справ Австрії Александром Шалленбергом щодо розвитку двосторонніх відносин, зміцнення європейської безпеки, втілення Формули миру та інших важливих тем.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

За даними Пентагону 19 листопада, у Курську область РФ, ймовірно, перекинули близько 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців.