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У Курській області РФ зафіксували перші зіткнення між українськими та північнокорейськими військами, - ЗМІ

Катерина Єсікова
5 листопада, 2024 вiвторок
12:05
Війна з Росією Північна Корея

У Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів

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Про це повідомляє Суспільне із посиланням на власні джерела.

Так, на Курщині відбулися перші бойові зіткнення між українськими та північнокорейськими військовими. Водночас, як кажуть у джерелах, поки "не йдеться про великі зіткнення".

Також Українська правда із посиланням на Financial Times пише, що високопоставлений представник української розвідки підтвердив військові дії в Курській області РФ, але відмовився надати конкретну інформацію про перше бойове зіткнення між військами України та КНДР.

4 листопада керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив у Telegram, що "перші військові підрозділи КНДР вже потрапили під обстріл у Курську".

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

4 листопада Володимир Зеленський заявив , що ворог перекинув в Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР.

 

Теги:
Новини
Світ
КНДР
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Світ про Україну
Курськ
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