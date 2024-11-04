РФ перекинула 11 тис. північнокорейських військових на Курщину, - Зеленський

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

"Уже три місяці наших активних дій на Курщині незабаром. І це важливо. Тримаємо цю санітарну зону у визначених районах поблизу нашого державного кордону", - заявив президент.

За його словами, українці мають цінувати операцію в Курській області, завдяки цьому Україна поповнює обмінний фонд. Це допомогло звільненню людей з російського полону.

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Водночас Зеленський заявив про доповідь Головного управління розвідки та Зовнішньої розвідки України щодо північнокорейських військових на території Росії.

"Уже 11 тис. в Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців, але не бачимо збільшення реакції партнерів", - наголосив лідер України.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.