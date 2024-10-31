КНДР відправила до РФ трьох генералів, серед них заступник голови генштабу

Про це пише Reuters.

Інформаційне агентство зазначає: раніше українська делегація ООН заявила, що Пхеньян у складі щонайменше 500 офіцерів відправив до Росії трьох генералів.

Старший генерал Кім Йон Бок

Кім Йон Бок є старшим північнокорейським генералом, який командує військами спецпризначення КНДР, зокрема 11-м корпусом (відомий як штурмовий). Розвідка Південної Кореї стверджує, що цей корпус також направили до РФ.

Експерт з керівництва Північної Кореї з Центру Стімсона, що базується в США, Майкл Медден вважає, що Кім Йон Бок перебуває у Росії як представник лідера КНДР Кім Чен Ина.

Заступник начальника генштабу Рі Чанг Хо

Рі Чанг Хо - генерал-полковник, заступник очільника генерального штабу КНДР і глава генерального бюро розвідки. Reuters пише, що на Чанг Хо наклала санкції Південна Корея, оскільки за твердженнями Сеула він координував кібератаки з метою крадіжки іноземної валюти й технологій.

Північнокорейський генерал-полковник також супроводжував Кім Чен Ина на багатьох заходах у 2024 році, зокрема під час перевірки військово-морської бази на східному узбережжі.

Начальник головного оперативного управління Сін Кум Чхоль

Генерал-майор Сін Кум Чхоль є очільником головного оперативного управління КНДР. За словами Меддена, карʼєра Чхоля була "неясною". Однак експерт із керівництва Північної Кореї з Центру Стімсона припустив: генерал-майор почне командувати військами КНДР у Росії, коли звідти поїдуть Кім Йон Бок і Рі Чанг Хо.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Пентагон заявив, що КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

Речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що невелика кількість північнокорейських військовослужбовців уже перебуває в прикордонній з Україною Курській області РФ.