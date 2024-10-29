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Війна з Росією: хроніка
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Пентагон заявив, що військові КНДР уже на Курщині. Байден сказав, що робити Україні, якщо вони перетнуть кордон

Увесь Лесь
29 жовтня, 2024 вiвторок
23:23
Війна з Росією офіційний представник Пентагону Патрік Райдер

Речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що невелика кількість північнокорейських військовослужбовців уже перебуває в прикордонній з Україною Курській області РФ

Зміст

Про це Райдер сказав на брифінгу, передає Радіо Свобода.

"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бою або для підтримки бойових дій проти українських військ у Курську", - сказав Райдер.

За словами речника Пентагону, ще кілька тисяч військових КНДР прямують на Курщину.

Водночас Райдер зазначив, що не може підтвердити перебування північнокорейських військових на території України.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і консультуємося з нашими українськими партнерами, а також з іншими союзниками і партнерами", – сказав речник Пентагону.

Президент США Джо Байден заявив, що Україна повинна вдарити у відповідь, якщо військжові КНДР зайдуть на територію України.

"Якщо вони перетнуть кордон України, - так", - відповів Байден на питання про те чи має Україна вдарити у відповідь.

Президент США також заявив, що стурбований перебуванням північнокорейських військових у Курській області.

Водночас видання CNN із посиланням на двох представників західної розвідки повідомило про невелику кількість північнокорейських військових на території Україні. При цьому співрозмовники видання прогнозують, що кількість військових КНДР в Україні зростатиме.

Теги:
Новини
Україна
КНДР
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