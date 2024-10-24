Перші підрозділи зафіксували на Курщині: в ГУР розповіли, як і де РФ готує війська КНДР для війни проти України

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, військових з КНДР готують на п'ятьох військових полігонах РФ: "Барановський" в Уссурійську, "Донгуз" в Улан-Уде, "Єкатеринославський" у Єкатеринославці, 248-му у Князе-Волконському та 249-му в Сергіївці.

За оцінками ГУР, чисельність перекинутих до Росії північнокорейських військових наразі становить близько 12 тис., серед них 500 офіцерів, зокрема три генерали.

"Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиметься 50 метрів туалетного паперу та 300 грамів мила", - зазначили в ГУР.

У розвідці додали, що на злагодження військових з Північної Кореї, яких РФ має намір залучити у війні проти України, виділяють декілька тижнів. Відповідальним за вишкіл та адаптацію військ КНДР призначили заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова.