Перші підрозділи зафіксували на Курщині: в ГУР розповіли, як і де РФ готує війська КНДР для війни проти України
Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на полігонах РФ, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни. Зокрема, 23 жовтня їхню появу зафіксували на Курщині
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
За даними розвідки, військових з КНДР готують на п'ятьох військових полігонах РФ: "Барановський" в Уссурійську, "Донгуз" в Улан-Уде, "Єкатеринославський" у Єкатеринославці, 248-му у Князе-Волконському та 249-му в Сергіївці.
За оцінками ГУР, чисельність перекинутих до Росії північнокорейських військових наразі становить близько 12 тис., серед них 500 офіцерів, зокрема три генерали.
"Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиметься 50 метрів туалетного паперу та 300 грамів мила", - зазначили в ГУР.
У розвідці додали, що на злагодження військових з Північної Кореї, яких РФ має намір залучити у війні проти України, виділяють декілька тижнів. Відповідальним за вишкіл та адаптацію військ КНДР призначили заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова.
Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії
Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.
Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.
Згодом повідомили, що Південна Корея розглядає можливість надати Україні допомогу у вигляді своїх військових і даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї.
22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.
У середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив: є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там робитимуть. А південнокорейські парламентарі повідомили, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.
Очільник комітету розвідки палати представників США Майк Тернер заявив, що Сполучені Штати повинні розглянути можливість "прямих військових дій", якщо війська КНДР увійдуть в Україну.
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