В РФ готують понад 10 тис. солдатів із КНДР для війни в Україні, - Буданов

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone.

"Вони будуть готові (воювати в Україні) 1 листопада", - зазначив Буданов.

За його словами, північнокорейські війська використовуватимуть російську техніку та боєприпаси. Перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Куди спрямують решту північнокорейських військ, поки що незрозуміло, додав він.

"Зараз ми не маємо повної картини", - резюмував очільник ГУР.