В РФ готують понад 10 тис. солдатів із КНДР для війни в Україні, - Буданов
На сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі у бойових діях в Україні
Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone.
"Вони будуть готові (воювати в Україні) 1 листопада", - зазначив Буданов.
За його словами, північнокорейські війська використовуватимуть російську техніку та боєприпаси. Перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.
Куди спрямують решту північнокорейських військ, поки що незрозуміло, додав він.
"Зараз ми не маємо повної картини", - резюмував очільник ГУР.
4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.
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