РФ планує підготувати 10 тис. військових з КНДР для війни проти України, - Зеленський
Росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні
Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі.
Він зазначив, що в української розвідки є дані, що деякі офіцери з Північної Кореї вже направлені на тимчасово окуповані території України та тренуються разом із солдатами РФ.
"Не знаю, яка кількість офіцерів, але, за даними розвідки, Росія розраховує на таке підсилення, бо не встигає з мобілізацією, занадто багато вона втрачає на полі бою ... Я знаю, що є такий намір: підготувати 10 тисяч солдатів із різних родів військ", - сказав Зеленський.
"Зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб відіслати й щоб вони воювали проти України", - підкреслив він.
14 жовтня Зеленський заявив про включення у війну Північної Кореї.
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