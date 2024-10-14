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На Ставці обговорили, як послабити зв'язки РФ з країнами-союзниками у війні проти України

Юлія Юліна
14 жовтня, 2024 понедiлок
17:17
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 14 жовтня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили поточну ситуацію на фронті

Зміст

Про це він повідомив у Telegram.

На засіданні виступив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який назвав найгарячіші напрямки фронту й доповів про ситуацію на Курщині.

"Провів чергову Ставку. Була доповідь головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації. Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують", - написав Зеленський.

Своєю чергою розвідники виклали ґрунтовну аналітику щодо того, хто підтримує Росію у війні проти України та як послабити ці злочинні союзи. 

"Була глибока аналітика ГУР МО та СЗР щодо того, хто саме допомагає Росії вести її загарбницьку війну проти України — військово, економічно, політично, відкрито та приховано — та яких кроків потрібно вжити нам, нашим партнерам, щоб послабити ці злочинні союзи", - розповів президент.

Своєю чергою Міноборони доповіло про контракти, а також інвестиції західних партнерів в український ОПК.

  • За даними Генштабу, від початку доби на фронті відбулося 107 боєзіткнень. Російські літаки скинули 9 КАБів на Курщину.
Теги:
Новини
Україна
зброя
Володимир Зеленський
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