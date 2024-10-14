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Від початку доби на фронті відбулося 107 боєзіткнень: російські літаки скинули 9 КАБів на Курщину

Ксенія Золотова
14 жовтня, 2024 понедiлок
16:28
Війна з Росією ЗСУ

З початку доби 14 жовтня між двора арміями на фронті відбулося 107 боєзіткнень, найактивніше росіяни атакують Курахівський напрямок

Зміст

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

"Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами", - зазначили у відомстві.

На цей час відбулось 107 бойових зіткнень. 

Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Сумщині постраждали, зокрема, громади Басівки та Миропілля. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах населених пунктів Рев’якіне, Будівельне, Соснівка скинувши десять КАБів.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку противник скинув дві керованих авіабомби на Гарбузи. 

На Куп’янському напрямку російські окупанти 16 разів атакували Сили оборони в районах  Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Вишневого. 14 боєзіткнень ще триває. По Новоосиновому та Ківшарівці ворожа авіація завдала ударів вісьмома керованими авіаційними бомбами. 

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 21 атаку на позиції українців поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Одинадцять боїв завершилися, ще десять – триває. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

Війська окупантів продовжують шукати можливості прорвати нашу оборону поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Два боєзіткнення завершено без успіху для противника.

На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбивали одну атаку російських загарбників поблизу Оріхово-Василівки, ще  два ворожі штурми продовжуються. 

На Торецькому напрямку тоивають три штурмові дії в районі Щербинівки. Ворог застосовує авіацію - по Торецьку завдав удару КАБом.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Селидового, Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, шість боєзіткнень ще  тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 29 разів у районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка та Водяне. 18  спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Крім того, ворог скинув авіабомбу на Іллінку.

На Времівському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив по Новодарівці близько 60 НАРів. 

На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, два рази атакуючи оборонні рубежі українців.

На решті напрямках – без особливих змін. 

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. Від початку доби російські літаки завдали шість ударів дев’ятьма КАБами по власній території.

  • Іван Ступак, військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр., зазначив, що противник, перекривши забезпечення наших військових у Кураховому, намагається примусити їх відійти з цього населеного пункту.
Теги:
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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