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Сили оборони за добу ліквідували 1210 окупантів, 13 танків і 44 бронемашини РФ

Катерина Єсікова
15 жовтня, 2024 вiвторок
07:45
Війна з Росією втрати РФ

Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1210 військових. Сили оборони знищили 13 танків і 44 бронемашини ворога

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 671 400 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 8988 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 939 (+44) од,
  • артилерійських систем – 19 430 (+9) од,
  • РСЗВ – 1231 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 019 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 2620 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 654 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3441 (+4) од.

Дані уточнюються.

  • Ввечері понеділка, 14 жовтня, російська армія запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed. Вночі 15 жовтня у Миколаєві внаслідок атаки загинула жінка, 16 людей поранено.
Теги:
Росія
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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