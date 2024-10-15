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Сили оборони за добу ліквідували 1210 окупантів, 13 танків і 44 бронемашини РФ
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1210 військових. Сили оборони знищили 13 танків і 44 бронемашини ворога
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 671 400 (+1210) осіб,
- танків ‒ 8988 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 939 (+44) од,
- артилерійських систем – 19 430 (+9) од,
- РСЗВ – 1231 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 019 (+10),
- крилаті ракети ‒ 2620 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 654 (+32) од,
- спеціальна техніка ‒ 3441 (+4) од.
Дані уточнюються.
- Ввечері понеділка, 14 жовтня, російська армія запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed. Вночі 15 жовтня у Миколаєві внаслідок атаки загинула жінка, 16 людей поранено.
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