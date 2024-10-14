Росія запустила по Україні "шахеди" ввечері 14 жовтня
Ввечері понеділка, 14 жовтня, російська армія запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 20:31 ворожі ударні БПЛА на Херсонщині вилетіли у напрямку Миколаївщини.
Згодом ще декілька груп дронів в районі Чорноморського біосферного заповідника рухались у напрямку Южне.
Ворожі БПЛА у Миколаївській області тримають північно-західний курс на Кіровоградщину, а в Одеській області рухаються північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.
Безпілотники з Кіровоградської області попрямували у напрямку Черкащини.
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