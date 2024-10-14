Росія запустила по Україні "шахеди" ввечері 14 жовтня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 20:31 ворожі ударні БПЛА на Херсонщині вилетіли у напрямку Миколаївщини.

Згодом ще декілька груп дронів в районі Чорноморського біосферного заповідника рухались у напрямку Южне.

Ворожі БПЛА у Миколаївській області тримають північно-західний курс на Кіровоградщину, а в Одеській області рухаються північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.

Безпілотники з Кіровоградської області попрямували у напрямку Черкащини.

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