Зеленський: бійців Північної Кореї передають до військових сил окупанта
Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки із Північною Кореєю. Фактично, йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні в неділю, 13 жовтня 2024 року.
"Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта", - сказав Зеленський.
Глава держави зазначив, що в таких умовах відносини України з партнерами потребують розвитку.
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"Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни", - додав він.
За його словами, "справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі".
"Увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами – заради такої сили, заради справжнього миру. Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться", - резюмував президент.
- 4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
- У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
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