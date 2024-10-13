Зеленський: бійців Північної Кореї передають до військових сил окупанта

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні в неділю, 13 жовтня 2024 року.

"Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що в таких умовах відносини України з партнерами потребують розвитку.

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"Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни", - додав він.

За його словами, "справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі".

"Увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами – заради такої сили, заради справжнього миру. Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться", - резюмував президент.