Вояки з КНДР облаштували собі полігон поблизу Маріуполя: заява партизан

Відповідне повідомлення з'явилося на ТГ-каналі руху в неділю, 13 жовтня 2024 року.

"Повідомляється про активну роботу трьох полігонів у Маріупольському районі, особливо привертає увагу полігон у районі селища Сартана, обладнаний за участю північнокорейського контингенту. Там відбуваються інтенсивні тренування зі ствольною артилерією, що спростовує інформацію про дефіцит снарядів. Північнокорейські інструктори займаються облаштуванням полігону і, ймовірно, на цей час почуваються впевнено і в безпеці, оскільки багато жителів Сартанської громади пішли на активну співпрацю з окупантом", - зазначає український партизанський рух "СРОК", що переважно діє на Приазов'ї.

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З інших джерел інформація про нібито три полігони для сил із КНДР на ТОТ й, зокрема, про їх "власний" полігон у Сартані поки що не надходила.

Як наголошують партизани, вони "зроблять все можливе", аби до військових союзників Путіна з КНДР "якнайшвидше прийшов "привіт" від ЗСУ".

Представники армії Північної Кореї по той бій лінії фронту на Донеччині

За інформацією Kyiv Post, в результаті ракетного удару 3 жовтня 2024 року по окупованій території поблизу Донецька загинули 20 окупантів. Серед них шість офіцерів з Північної Кореї, які прибули для проведення консультацій зі своїми російськими колегами. Крім того, ще троє північнокорейських військовослужбовців отримали поранення.

Також видання Kyiv Post, посилаючись на російські соціальні мережі, зазначило, що перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.

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8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

"Це (північнокорейська - ред.) велика армія, яка за чисельністю є п'ятою у світі. З майже 1,3 млн північнокорейських військовослужбовців 1 млн 100 тисяч становлять сухопутні війська. Вони мають велику кількість сухопутних підрозділів різного рівня, і можна говорити, що вони можуть заповнити ту прогалину, яку наразі відчуває Росія", - прокоментував у розмові з Еспресо директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.