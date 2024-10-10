Війна РФ проти України стала для КНДР шансом отримати гроші, їжу та технології, - експерстка зі Східної Азії Плаксієнко-Бутирська

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Що стосується, наприклад, Північної Кореї, то, на жаль, російська агресія проти України стала для їхнього уряду великим шансом. Я вже згадала про навички сучасної війни, але це ще про те, що продаючи нехай неякісну зброю, але у великій кількості Північна Корея отримує гроші, необхідні продукти для того, щоб закрити якісь потреби. Ну і сподівається на технології, які Росія їм надасть. Що стосується супутників, що стосується, наприклад, підводного ядерного човна", - розповіла вона.

Наталія Плаксієнко-Бутирська вважає, посилаючись на розвідку Південної Кореї, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин мріє побудувати підводний ядерний човен, який зможе досягнути США.

"Тому що знову ж таки розвідка Південної Кореї знайшла ознаки того, що Північна Корея почала роботу над підводним ядерним човном, а це давня мрія й ідея Кім Чен Ина, тому що йому б дуже хотілося мати такі можливості, ядерні зокрема, які досягнуть берегів Сполучених Штатів Америки. Так от ці технології він сподівається вочевидь отримати від Росії, тому що у Північної Кореї проблеми із побудовою цих човнів. Були проблеми з пробілами, які стосуються новітнього човна, який міг би їхні потреби заповнити", - вважає експертка.