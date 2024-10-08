Кім Чен Ин пообіцяв "прискорити будівництво військової наддержави" та пригрозив ядерною зброєю

Про це пише Reuters з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство.

У понеділок, 7 жовтня, Кім Чен Ин відвідав Університет національної оборони, де виступив з промовою, в якій наголосив, що "кроки КНДР до того, щоб стати військовою наддержавою, ядерною державою стануть ще швидшими".

У своїй промові лідер КНДР згадав президента Південної Кореї Юн Сук Йоля, звинувативши Сеул нібито в змові з Вашингтоном з метою дестабілізації регіону.

Лідер КНДР зазначив, що його країна "не має жодного наміру" нападати на Південну Корею, але наголосив, що в разі нападу на його країну він не виключає застосування ядерної зброї.

"Якщо вороги спробують застосувати силу проти нашої країни, військові Республіки без вагань застосують всю наступальну міць. Це не виключає застосування ядерної зброї", - наголосив Кім Чен Ин.

Ситуація на Далекому Сході 23 вересня до Південної Кореї прибув ударний атомний підводний човен ВМС США "Вермонт". Він озброєний крилатими ракетами "Томагавк". У відповідь заступник міністра оборони КНДР Кім Кан Ір заявив, що Північна Корея обурена розміщенням стратегічних засобів ядерного стримування США в сусідній Південній Кореї. Президент Південної Кореї Юн Сок Йол 1 жовтня попередив, що Північна Корея зіткнеться з кінцем свого режиму, якщо спробує застосувати ядерну зброю, натякнувши на "рішучу і приголомшливу" відповідь з боку альянсу Південної Кореї і США.

У пʼятницю, 4 жовтня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запевнив, що готовий використати ядерну зброю для захисту.