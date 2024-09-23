Атомний підводний човен США з крилатими ракетами на борту прибув до Південної Кореї

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що американський підводний човен увійшов на військово-морську базу в місті Пусан на південному сході Південної Кореї після проведення операцій у регіоні.

Метою його заходу є поповнення запасів та відпочинок членів екіпажу.

У ВМС Південної Кореї заявили, що планують провести дружні обміни з американськими моряками під час їхнього перебування в країні.

Видання зазначає, що цей захід 7800-тонного підводного човна став його першим візитом до Південної Кореї від часу введення до бойового складу ВМС США у 2020 році.



Наголошується, що американська субмарина прибула до Південної Кореї на тлі загострення напруженості на Корейському півострові, спричиненого триваючими ракетними пусками та іншими провокативними діями КНДР.