США та Південна Корея розпочали спільні військові навчання на тлі звинувачень з боку КНДР у підготовці вторгнення

Про це повідомляє Associated Press.

Як зазначили у виданні, щорічні літні навчання США та Південної Кореї проходять на тлі зростання напруженості в регіоні, що характеризується збільшенням темпів демонстрації зброї з боку КНДР.

За кілька годин до початку навчань МЗС Північної Кореї опублікувало заяву, в якій повторило твердження про те, що, на їхню думку, такі навчання є "провокаційними військовими тренуваннями з метою агресії".

Як стверджують у відомстві, ядерні амбіції Північної Кореї є виправданими. У заяві також наголошується, що вкрай важливо "постійно підтримувати баланс сил для запобігання війні, накопичуючи найпотужніші засоби стримування".

Натомість США та Південна Корея описують свої спільні навчання як оборонні.

Навчання Ulchi Freedom Shield триватимуть 11 днів, до 29 серпня, і передбачатимуть проведення військових симуляцій на комп'ютерах і понад 40 видів польових навчань, у тому числі з бойовою стрільбою.

За словами союзників, цьогорічна програма зосереджена на посиленні їхньої готовності до протидії різним загрозам з боку Північної Кореї, в тому числі ракетам, глушінню GPS і кібератакам, а також на врахуванні уроків, винесених з нещодавніх збройних конфліктів.

У навчаннях, які відбуватимуться паралельно з навчаннями з цивільної оборони і евакуації з понеділка по четвер, візьмуть участь близько 19 тисяч південнокорейських військовослужбовців.