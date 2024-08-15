Південна Корея прагне переговорів з КНДР, щоб послабити напруженість і відновити співпрацю
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль запропонував створити робочий консультативний орган з КНДР для обговорення шляхів послаблення напруженості та відновлення економічної співпраці
Про це повідомляє Reuters.
Президент Південної Кореї заявив, що готовий розпочати політичну та економічну співпрацю, якщо Північна Корея "зробить лише один крок" до денуклеаризації (ядерне роззброєння).
За його словами, запуск "міжкорейської робочої групи" може допомогти зняти напруженість і вирішити будь-які питання, починаючи від економічної співпраці до обміну людьми й возз’єднання сімей, розділених Корейською війною 1950-53 років.
"Ми почнемо політичну та економічну співпрацю в той момент, коли Північна Корея зробить лише один крок до денуклеаризації. Діалог і співпраця можуть призвести до істотного прогресу в міжкорейських відносинах ", - сказав Юн Сук Йоль.
- Південнокорейський уряд ухвалив рішення про створення нового стратегічного командування, яке відповідатиме за операції зі стримування військових загроз із боку Північної Кореї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.56
- EUR Купівля 45.05Продаж 45.73
- Актуальне
- Важливе