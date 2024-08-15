Південна Корея прагне переговорів з КНДР, щоб послабити напруженість і відновити співпрацю

Про це повідомляє Reuters.

Президент Південної Кореї заявив, що готовий розпочати політичну та економічну співпрацю, якщо Північна Корея "зробить лише один крок" до денуклеаризації (ядерне роззброєння).

За його словами, запуск "міжкорейської робочої групи" може допомогти зняти напруженість і вирішити будь-які питання, починаючи від економічної співпраці до обміну людьми й возз’єднання сімей, розділених Корейською війною 1950-53 років.

"Ми почнемо політичну та економічну співпрацю в той момент, коли Північна Корея зробить лише один крок до денуклеаризації. Діалог і співпраця можуть призвести до істотного прогресу в міжкорейських відносинах ", - сказав Юн Сук Йоль.