Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Південна Корея прагне переговорів з КНДР, щоб послабити напруженість і відновити співпрацю

Південна Корея прагне переговорів з КНДР, щоб послабити напруженість і відновити співпрацю

Катерина Єсікова
15 серпня, 2024 четвер
07:04
Світ президент Південної Кореї Юн Сук Йоль

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль запропонував створити робочий консультативний орган з КНДР для обговорення шляхів послаблення напруженості та відновлення економічної співпраці

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Президент Південної Кореї заявив, що готовий розпочати політичну та економічну співпрацю, якщо Північна Корея "зробить лише один крок" до денуклеаризації (ядерне роззброєння).

За його словами, запуск "міжкорейської робочої групи" може допомогти зняти напруженість і вирішити будь-які питання, починаючи від економічної співпраці до обміну людьми й возз’єднання сімей, розділених Корейською війною 1950-53 років.

"Ми почнемо політичну та економічну співпрацю в той момент, коли Північна Корея зробить лише один крок до денуклеаризації. Діалог і співпраця можуть призвести до істотного прогресу в міжкорейських відносинах ", - сказав Юн Сук Йоль.

  • Південнокорейський уряд ухвалив рішення про створення нового стратегічного командування, яке відповідатиме за операції зі стримування військових загроз із боку Північної Кореї.
Теги:
КНДР
Південна Корея
Військові новини
Читайте також:
Джо Байден
Автор Влад Дідусь
13 серпня, 2024 вiвторок
Байден вперше прокоментував ситуацію у Курській області
Збройні Сили України
Автор Марина Клюєва
13 серпня, 2024 вiвторок
Військовий експерт Самусь розповів, якою може бути відповідь РФ на Курську операцію
Карта Курськ 13.08.24
Автор Оксана Ліховід
14 серпня, 2024 середа
Згурець назвав імовірну довжину та глибину лінії фронту на території РФ
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 45.05
    Продаж 45.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
15 серпня
07:15
Оновлено
шахед
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: на Полтавщині та Черкащині пролунали вибухи
07:06
Німеччина солдат армія
Німецькі політики припустили, що Росія може бути причетна до диверсій у військових казармах
06:48
Дмитро Лубінець
Лубінець пояснив, для чого Україна створить військові комендатури на Курщині
06:30
Оновлено
"Буян-М"
РФ утримує у Чорному морі один ракетоносій із загальним залпом до 4 "калібрів"
06:18
Наріман Джелялов
"Репетиція звільнення Криму": Наріман Джелял прокоментував операцію в Курській області
06:16
КНДР, Північна Корея
КНДР планує у грудні відкрити кордони для іноземних туристів
06:13
Лора Лумер з Дональдом Трампом
Дональд Трамп тримає біля себе ручну пропагандистку, яка є українофобкою, - Molfar
04:42
мавпяча віспа
ВООЗ через новий спалах мавпячої віспи оголосила глобальну надзвичайну ситуацію
03:49
байден трамп дебати
Трамп, Байден та Гарріс стали мішенями іранської фішингової кампанії, - звіт Google
03:05
"Українське сонце Криму не погасне, ні…"
"Українське сонце Криму не погасне, ні…": у Софії Київській відкрили виставку присвячену окупованому півострову
02:25
щеплення вакцинація
Підвищення захворюваності на COVID-19: 20 областей дозамовили 14 тис. доз омікрон-специфічної вакцини
01:35
Dassault Rafale
У Франції зіштовхнулися два винищувачі: обидва пілоти загинули
01:02
У Держцентрі зайнятості розповіли, скільки безробітних перебувають на обліку
00:34
Андрій Лунін
Українець Лунін виграв 10-й трофей у складі "Реалу"
2024, середа
14 серпня
23:50
Війна з Росією, ЗСУ
Росіяни 55 разів атакували на Покровському напрямку 14 серпня та втратили понад 250 осіб
23:50
Кіліан Мбаппе, Реал - Аталанта, Суперкубок УЄФА
"Реал" переміг "Аталанту" та здобув Суперкубок УЄФА, Мбаппе забив у дебютній грі за мадридців
23:33
Ексклюзив
обшуки у церкві УПЦ МП у Львові
"Ми втратили дорогоцінний час": політолог Кошель про ймовірне ухвалення закону про заборону УПЦ МП
23:22
Карта бойових дій за 7-14 серпня
Росіяни захопили Желанне та Орлівку на Покровському напрямку, - DeepState
23:22
Оновлено
обстріл, ППО
Генштаб підтвердив удари по чотирьох військових аеродромах у Росії
23:00
Ірина Верещук
Верещук заявила, що жителі Курської області зможуть евакуюватись в Україну
22:55
Кріштіану Роналду
Роналду вперше забив у новому сезоні та встановив чергове досягнення
22:44
Ексклюзив
ЗСУ
Найбільший удар по іміджу Росії з перших місяців 2022 року, - дипломат Клімкін про Курську операцію
22:44
Оновлено
Одеса, вид на порт
Росіяни атакували балістикою припортову інфраструктуру Одеси: поранено 2 людей
22:40
Курська область
Росіяни оголосили обовʼязкову евакуацію зі ще одного населеного пункту Курської області
22:22
Оновлено
На Харківщині загинула госпітальєрка Олександра Мулькевич
22:01
Кіліан Мбаппе, Реал
Мбаппе дебютував за "Реал"
21:46
Зеленський і Путін
"Україна поставила на довгострокову паузу трек мирних переговорів": фейки і маніпуляції роспропаганди за 14 серпня
21:44
Аналітика
Сергій Згурець
Ударна кампанія України по летовищах вглиб РФ, особливості поточного етапу бойових дій у Курській області. Колонка Сергія Згурця
20:56
Оновлено
вибух в кафе у Києві
У кафе в центрі Києва 14 серпня підірвали гранату
20:54
Рустем Умєров і Ллойд Остін
Остін та Умєров обговорили поточні українські операції на фронті
20:40
Ексклюзив
Путін
"Мінімум 10% відразу здадуться в полон": нардеп Наливайченко пояснив, чому Путін не може оголошувати мобілізацію
20:22
Зеленський на Донеччині (24.06.2024)
Зеленський пообіцяв направити додаткову зброю на донецькі напрямки з найближчих пакетів допомоги
20:01
На Херсонщині російська окупаційна армія атакувала рятувальників
На Херсонщині РФ атакувала рятувальників, які прибули на місце обстрілу: є поранені
20:01
OPINION
Олексій Біловол
Постолімпійське. Феєрія злетів і драм
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 903-го дня війни: збиття російського Су-34 у Курській області, успішна атака Сил оборони на аеродром "Саваслєйка" та знищення ворожої "Касти" на Запоріжжі 
19:58
Вадим Філашкін
У Торецьку на Донеччині залишаються близько 3 тис. цивільних, - ОВА
19:27
хакер
Хакери РФ атакують критиків Кремля по всьому світу, - дослідження Citizen Lab і Access Now
19:24
S.T.A.L.K.E.R. 2
Вийшов новий трейлер "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля". Розробники показали, як виглядатиме світ гри
19:17
ЗСУ, мобілізація
Через Дію від мобілізації забронювали вже 160 тис. працівників: де найбільше
19:10
Ексклюзив
ЗСУ
Операція у Курській області спонукає партнерів зняти заборони на застосування Україною далекобійної зброї, - майор запасу НГУ Гетьман
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV