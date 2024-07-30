Південна Корея сформує стратегічне військове командування для стримування загроз із боку КНДР
Південнокорейський уряд ухвалив рішення про створення нового стратегічного командування, яке відповідатиме за операції зі стримування військових загроз із боку Північної Кореї
Про це повідомляє Yonhap.
Стратегічне командування Південної Кореї стане аналогом стратегічного командування США, що відповідає за американський ядерний арсенал.
Акцентується, що метою роботи військового командування є реагування на погрози КНДР чи на застосування нею ядерної або іншої зброї масового знищення. Також воно використовуватиме "ключові військові засоби від балістичних ракет "високої потужності" до сил спеціальних операцій".
Початок роботи південнокорейського командування планується на жовтень цього року, тоді воно отримає оперативний контроль над ракетними військами, кібернетичними підрозділами, підрозділами БПЛА та силами спеціальних операцій.
Якщо буде необхідно, стратегічному командуванню підпорядковуватимуть певні засоби ВМС і ВПС. Водночас командування очолить зусилля з інтеграції передових звичайних сил Південної Кореї з ядерним потенціалом США.
"Союзники наполягали на інтеграції таких можливостей, щоб краще протистояти зростаючим ядерним загрозам Півночі. У цьому ключі на початку цього місяця вони підписали спільний керівний документ щодо ядерного стримування", - додають у матеріалі.
- 28 липня міністри оборони Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії підписали документ про укладення Тристоронньої рамкової програми співробітництва в галузі безпеки.
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