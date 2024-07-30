Південна Корея сформує стратегічне військове командування для стримування загроз із боку КНДР

Про це повідомляє Yonhap.

Стратегічне командування Південної Кореї стане аналогом стратегічного командування США, що відповідає за американський ядерний арсенал.

Акцентується, що метою роботи військового командування є реагування на погрози КНДР чи на застосування нею ядерної або іншої зброї масового знищення. Також воно використовуватиме "ключові військові засоби від балістичних ракет "високої потужності" до сил спеціальних операцій".

Початок роботи південнокорейського командування планується на жовтень цього року, тоді воно отримає оперативний контроль над ракетними військами, кібернетичними підрозділами, підрозділами БПЛА та силами спеціальних операцій.

Якщо буде необхідно, стратегічному командуванню підпорядковуватимуть певні засоби ВМС і ВПС. Водночас командування очолить зусилля з інтеграції передових звичайних сил Південної Кореї з ядерним потенціалом США.

"Союзники наполягали на інтеграції таких можливостей, щоб краще протистояти зростаючим ядерним загрозам Півночі. У цьому ключі на початку цього місяця вони підписали спільний керівний документ щодо ядерного стримування", - додають у матеріалі.