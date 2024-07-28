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Південна Корея, США і Японія домовились про співпрацю у безпековій сфері на тлі загроз з боку КНДР та РФ

Ксенія Золотова
28 липня, 2024 неділя
10:20
Світ США, Південна Корея

28 липня міністри оборони Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії підписали документ про укладення Тристоронньої рамкової програми співробітництва в галузі безпеки

Зміст

Про це повідомляє Yonhap.

Міністерство оборони Південної Кореї зазначило, що таким чином зміцнюється незмінна прихильність до співробітництва у сфері безпеки проти загроз Північної Кореї.

Міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік і його колеги зі США та Японії Ллойд Остін і Мінору Кіхара відповідно підписали в Токіо Меморандум про співпрацю щодо рамок на тлі поглиблення співпраці в галузі безпеки у відповідь на постійні ядерні та ракетні загрози з боку Північної Кореї та її військового союзу з Росією.

Як перший документ, який інституціоналізує спільні зусилля для тристороннього співробітництва в галузі безпеки між органами оборони, він визначає напрямок і політичний принцип для сфер політичних консультацій на високому рівні, обміну інформацією та тристоронніх навчань, повідомляє міністерство оборони Сеула.

"Відповідно, міністри трьох країн підтвердили непохитний характер нової ери тристоронньої співпраці", - йдеться у спільній заяві.

Документ покликаний забезпечити умови для тристороннього співробітництва в галузі безпеки безперервно в умовах мінливого середовища міжнародної безпеки.

Згідно з угодою, очікується, що три країни активізують співпрацю для ефективного обміну даними про північнокорейські ракети в режимі реального часу та регулярно проводять спільні навчання, включаючи багатодоменні навчання Freedom Edge, на основі багаторічного плану.

Під час першої в історії зустрічі в Токіо троє керівників оборонних відомств також висловили занепокоєння з приводу зростаючої військової та економічної співпраці між Пхеньяном і Москвою, підкріпленої підписанням договору про "всеосяжне стратегічне партнерство", який включає пункт про взаємну оборону.

Вони також засудили диверсифікацію КНДР систем доставки ядерної зброї та випробувальні запуски кількох балістичних ракет, а також інші дії, що викликають ескалацію напруги на Корейському півострові.

  • Північна Корея пообіцяла "повністю знищити" своїх ворогів у разі війни, якщо лідер Кім Чен Ин віддасть відповідний наказ.
Теги:
Росія
КНДР
Японія
Південна Корея
США
Військові новини
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