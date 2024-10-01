"Стане кінцем північнокорейського режиму": Південна Корея застерегла КНДР від спроби застосування ядерної зброї
У вівторок, 1 жовтня, президент Південної Кореї Юн Сок Йол попередив, що Північна Корея зіткнеться з кінцем свого режиму, якщо спробує застосувати ядерну зброю, натякнувши на "рішучу і приголомшливу" відповідь з боку альянсу Південної Кореї і США
Про це повідомляє Yonhap.
"Наші військові негайно дадуть відсіч провокаціям Північної Кореї, спираючись на свій потужний бойовий потенціал і постійну готовність", - заявив Юн під час промови з нагоди 76-го Дня збройних сил Південної Кореї на військово-повітряній базі Сеула в Соннамі.
За його словами, якщо Північна Корея спробує застосувати ядерну зброю, "вона зіткнеться з рішучою і приголомшливою відповіддю наших військових і південнокорейсько-американського альянсу".
"Цей день стане кінцем північнокорейського режиму", - додав він.
Крім того, Юн засудив погрози Пхеньяна щодо застосування ядерної зброї та ракет, а також інші провокаційні дії, такі як закидання сміттєвих кульок та атаки на системи GPS.
"Вони зайшли так далеко, що висунули теорію "двох ворожих держав", навіть заперечуючи можливість возз'єднання", - підкреслив він.
Президент Південної Кореї закликав режим Кім Чен Ина відмовитися від "ілюзій" про те, що ядерна зброя гарантує його безпеку, пообіцявши побудувати сильну армію і зміцнити безпеку на основі міцного альянсу з США, а також тристороннього співробітництва за участю Японії.
"Фальшивий мир, заснований на добрій волі ворога, є нічим іншим, як міражем, - додав Юн. - Історія довела, що єдиний спосіб зберегти мир - це зміцнення нашої могутності, щоб ворог не міг наважитися кинути нам виклик".
- Нагадаємо, 23 вересня до Південної Кореї прибув ударний атомний підводний човен ВМС США "Вермонт". Він озброєний крилатими ракетами "Томагавк".
- У відповідь заступник міністра оборони КНДР Кім Кан Ір заявив, що Північна Корея обурена розміщенням стратегічних засобів ядерного стримування США у сусідній Південній Кореї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.72Продаж 46.4
- Актуальне
- Важливе