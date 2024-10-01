"Стане кінцем північнокорейського режиму": Південна Корея застерегла КНДР від спроби застосування ядерної зброї

Про це повідомляє Yonhap.

"Наші військові негайно дадуть відсіч провокаціям Північної Кореї, спираючись на свій потужний бойовий потенціал і постійну готовність", - заявив Юн під час промови з нагоди 76-го Дня збройних сил Південної Кореї на військово-повітряній базі Сеула в Соннамі.

За його словами, якщо Північна Корея спробує застосувати ядерну зброю, "вона зіткнеться з рішучою і приголомшливою відповіддю наших військових і південнокорейсько-американського альянсу".

"Цей день стане кінцем північнокорейського режиму", - додав він.

Крім того, Юн засудив погрози Пхеньяна щодо застосування ядерної зброї та ракет, а також інші провокаційні дії, такі як закидання сміттєвих кульок та атаки на системи GPS.

"Вони зайшли так далеко, що висунули теорію "двох ворожих держав", навіть заперечуючи можливість возз'єднання", - підкреслив він.

Президент Південної Кореї закликав режим Кім Чен Ина відмовитися від "ілюзій" про те, що ядерна зброя гарантує його безпеку, пообіцявши побудувати сильну армію і зміцнити безпеку на основі міцного альянсу з США, а також тристороннього співробітництва за участю Японії.

"Фальшивий мир, заснований на добрій волі ворога, є нічим іншим, як міражем, - додав Юн. - Історія довела, що єдиний спосіб зберегти мир - це зміцнення нашої могутності, щоб ворог не міг наважитися кинути нам виклик".