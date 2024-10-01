КНДР пригрозила відповіддю на розміщення сил ядерного стримування США у Південній Кореї

Заяву опублікувало північнокорейське державне інформагентство KCNA.

За словами Кіма, Пентагон постійно намагається розмістити американські ядерні стратегічні засоби на Корейському півострові та навколо нього, щоб "продемонструвати перевагу в силі та чинити військовий тиск на суверенні держави в регіоні".

Військового чиновника КНДР обурив захід атомного підводного човна ВМС США до військово-морської бази Південної Кореї в порту Пусан минулого тижня, а також повідомленні ЗМІ про заплановану участь американського стратегічного бомбардувальника B-1B у військовому параді з нагоди Дня збройних сил Республіки Корея, що відбудеться 1 жовтня.

Північнокорейський чиновник вважає, що така демонстрація сили США підкреслює їх стратегічно невигідну позицію на Корейському півострові порівняно з КНДР, а також "хронічну ядерну фобію" Південної Кореї.

"Тепер, коли неоголошене розгортання ядерних засобів США (на Корейському півострові – ред.) стало постійним, правом суверенної держави повинні бути непередбачувані заходи стратегічного характеру у відповідь, потрібні нові способи примусити турбуватися про безпеку основної території Сполучених Штатів. Ми можемо розглянути і здійснити плани таких нових дій у будь-який час", - заявив Кім.

Він також додав, що армія КНДР не буде пасивно спостерігати за діями ворожих сил на Корейському півострові і навколо нього, а вживатиме заходів у відповідь і діятиме на випередження, щоб запобігти будь-яким загрозам безпеці, спричиненим діями США.